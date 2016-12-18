Çağan Irmak, Türk dizilerine sert çıktı: İşkence!

Türk sinemasının duayen ismi Çağan Irmak katıldığı bir söyleşide Türk dizileri sorulunca, dizilerin uzun sürelerini ve kalitesini eleştirdi. Irmak, "Bana neden bu işkenceyi yapıyorsun' diyecek başka bir izleyici kitlesi lazım" ifadelerini kullandı.

Trakya Üniversitesi tarafından yapılan anket sonucu yılın yönetmeni seçilen Çağan Irmak, plaketini teslim alırken öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Türk dizilerinin reyting uğruna olması gereken yere gelemediğini anlatan Çağan Irmak, "Ben de dizilerden çok rahatsızım. Televizyon seyircisinin yüzü çok değişti. Yahut da değiştirilmeye çalışıldı, bilmiyorum. O reyting kutucuğu dediğimiz yerler maalesef olması gereken yerlerde değil. Yahut da olması gereken çeşitliliği göstermiyor. Hep halka inmekten bahsedilir, madem sen halka inmekten bahsediyorsun, madem sen halkın üstünde görüyorsun kendini, peki niye halkı kendine doğru çekmeye çalışmıyorsun diye sorarlar adama. Bu biraz okumak ve farklı bir şeyler yapmak gerektiriyor" dedi.

“Türk dizileri işkence yapıyor”

Ünlü yönetmen, diziler ile yaptığı gözlemleri şu şekilde paylaştı:

"Şimdi bir dizide kapı açılıyor içeri bir kız giriyor ve dakikalarca bir gergin suratlar bir, her kez bir gergin oynuyor zaten o dizilerde. 120 dakika sonra 'tuzu ver' diyor kız. Ben 120 dakikadır neden gerildim sen tuzu isteyeceksen kardeşim. Neden, 120 dakika dolsun diye. Dolayısıyla bu algı seviyesi yerlere düşüyor. Bunu yapan da diyor ki bunu ev kadını seyrediyor. Orada çocuğunu doyuruyor bir taraftan, bir taraftan dizi izliyor o yüzden bir lafı on kez söyletiyorum diyor. Anlıyorum da 'bana neden bu işkenceyi yapıyorsun' diyecek başka bir izleyici kitlesi lazım. Bu izleyici kitlesi 'hayır ben bunu seyretmiyorum kabul etmiyorum diyecek', çünkü kabul edeni var zaten. O biraz kendine gelecek biz biraz ona gideceğiz ortada buluşup belki daha akıllı şeyler yapmaya çalışacağız."