Çağan Irmak’ın yeni filminin başrolü değişti

Issız Adam, Babam ve Oğlum, Dedemin İnsanları gibi sevilen filmlere imza atan başarılı yönetmen Çağan Irmak, yeni filmi Selim Bey'in Yolculuğu’nda yer alacak isimleri yavaş yavaş belirliyor.

Filmin başrolünde geçtiğimiz yıl Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alarak, herkesi gururlandıran Haluk Bilginer'in yer alacağı açıklanmıştı. Ancak başrol değişti. Bilginer’in yerine Uğur Yücel, başrolde olacak. Yücel'e Farah Zeynep Abdullah eşlik edecek.

Bir baba-kız hikâyesini konu alan filmin yapımcılığını Muzaffer Yıldırım üstlendi. Filmin çekimlerine, Koronavirüs salgınının durmasının ardından başlanması planlanıyor.