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Çağan Irmak’ın yeni filminin başrolü değişti

Filmin çekimlerine, Koronavirüs salgınının durmasının ardından başlanması planlanıyor

06 Nisan 2020 11:18

Yönetmen Çağan Irmak’ın Selim Bey’in Yolculuğu adlı yeni sinema filminin başrolünde Haluk Bilginer'in çağan ırmakoynaması planlanıyordu. Bilginer, yerini Uğur YÜcel'e bıraktı.
 

Filmin başrolünde geçtiğimiz yıl Uluslararası Emmy En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü alarak, herkesi gururlandıran Haluk Bilginer'in yer alacağı açıklanmıştı. Ancak başrol değişti. Bilginer’in yerine Uğur Yücel, başrolde olacak. Yücel'e Farah Zeynep Abdullah eşlik edecek.

Bir baba-kız hikâyesini konu alan filmin yapımcılığını Muzaffer Yıldırım üstlendi. Filmin çekimlerine, Koronavirüs salgınının durmasının ardından başlanması planlanıyor.

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