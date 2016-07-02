Çağan Irmak: Dünya yas tutarken en yakınındakileri satan omurgasızlar sevinç çığlıklarıyla köprü açtı!

Yönetmen Çağan Irmak, 44 kişinin öldüğü Atatürk Havalimanı'ndaki canlı bomba saldırısı sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve hükümet yetkililerinin katılımıyla gerçekleşen Osmangazi Köprüsü'nün açılışında verilen 'kahkaha fotoğrafı'nı ağır ifadelerle eleştirdi. Kişisel Instagram hesabından sigara içerken çektirdiği bir fotoğrafını paylaşan Irmak, "Birazcık daha fütursuz olmaya karar verdim artık. Neden mi? Dünya yas tutarken bazıları sevinç çığlıklarıyla bir yerlerin açılışındalar" dedi. "Artık bunun aymazlıktan ve görgüsüzlükten başka bir açıklaması yok" diyen Irmak, "İçimi döktüm işte. İster silin gitsin, ister takipten düşün gitsin. Ne yapalım şişiyor insan bazen bu omurgasızlıktan işte. Nefretle büyümüş insanlar çok tehlikeliler, gücü ellerine alınca fırıl fırıl dönüp en yakınındakileri anında satıyorlar" ifadelerini kullandı.

Başbakan Binali Yıldırım, İstanbul Atatürk Havalimanı'nda düzenlenen terör saldırısına ve diğer terör saldırılarına verilen en güzel yanıtın Osmangazi Köprüsü olduğunu belirterek, "Bugün burada bayram havası yaşıyoruz" diye konuşmuştu.

Çağan Irmak'ın paylaşımı şöyle:

"Sigara iğrenç bişeydir kabul... Sonuna kadar okuyacak mısın peki? Evet iki fotoyu üst üste koydum çünkü bir köprü bir çok canın yok oluşundan daha önemli değildir. Sigara iğrençtir kabul Ama ben trt izlemiyorum ve dinlemiyorum hatta boykot ediyorum ama yeni bir telefon aldığımda niye trt ye 300 lira vergi ödüyorum bu hırsızlık daha iğrenç değil mi ? Birazcık daha fütursuz olmaya karar verdim artık. Neden mi ?dünya yas tutarken bazıları sevinç çığlıklarıyla bir yerlerin açılışındalar. Evet kabul köprü de candır ama çok mu zor sadece bir hafta beklemek çok mu zor azıcık daha bu acıyı hissetmek.? Neden biliyor musun? Acıyı hissetmek önemlidir. Durursun ve kendini dinlersin. İçini Dinlersin. Nerede hata yaptığını bulmaya çalışırsın. Dün bu olmuşken bugün bu ...Artık bunun aymazlıktan ve görgüsüzlükten başka bir açıklaması yok. İçimi döktüm işte. İster silin gitsin , ister takipten düşün gitsin. Naapalım şişiyo insan bazen bu omurgasızlıktan işte. Nefretle büyümüş insanlar çok tehlikeliler, gücü ellerine alınca fırıl fırıl dönüp en yakınındakileri anında satıyorlar. Hep gördük ve sanırım görmeye devam edeceğiz bu kafayla. Vatan haini kimdir??? tanımlamalar karıştı kafada artık. Allah kendisinden başka bir güce tapandan korusun kulları."