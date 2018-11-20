Caferin, Football Leak'teki iddiaları yalanladı

UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin, Avrupa'da kapalı bir lig kurulacağı iddialarına yanıt verdi. Sloven futbol adamı, söylentilerin bir hayal ürünü olmaktan ileri gidemeyeceğini söyledi.

Avrupa'da sadece üst seviye kulüplerin katılacağı kapalı bir lig düzenlenecek mi?

İddia, geçtiğimiz günlerde yayınlanan Football Leaks belgelerinde yer almıştı. Sorunun cevabını Avrupa futbolunun bir numarası, UEFA Başkanı Aleksandr Ceferin verdi, iddiaları net bir dille yalanladı.

Ceferin, "Kapalı bir lig olmayacak. Böyle bir düşüncemiz yok, tüm takımlar üst seviyedeki Avrupa Kupaları'na katılma şansına sahip olacak" dedi. UEFA Başkanı, kapalı lig iddialarının bir hayal ürünü olmaktan ileri gidemeyeceğini de sözlerine ekledi.

Avrupa Kulüpler Birliği ve Juventus Başkanı Andrea Agnelli de iddialarla ilgili konuştu. İtalyan futbol adamı görevlerinin Avrupa futbol mirasını korumak olduğunu savundu ve kapalı lig konusunda hiçbir görüşme gerçekleşmediğini söyledi.

Buna karşın UEFA'nın Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin dışında bir turnuva daha düzenlemesi gündemde.