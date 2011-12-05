Caferiler: Aşura Günü tatil olsun



T24 - Türkiye Caferileri Lideri Selahattin Özgündüz, Caferi toplumun böyle bir matem gününün tatil olmasını istediğini belirterek, "Milletimizin anmak istediği bugünün tatil olması inanın ki ülkemize bir zarar vermez" dedi.



Hz. Hüseyin'in Kerbela'da şehit edilmesinin yıl dönümü dolayısıyla Caferilik İnancını Tanıtma Araştırma ve Eğitim Derneği (CAFERİDER) tarafından Halkalı'da düzenlenen “2011 Evrensel Aşura Matem Merasimi”, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı. Tören sırasında tekbir ve sloganlar eşliğinde mersiyeler okunurken, bazı kadınların ağladığı görüldü.



Anadolu Haber Aajansı'nda yer alan habere göre, törende konuşan Saadet Partisi Genel Başkanı Mustafa Kamalak, Ortadoğu'nun ateş çemberine dönüştürülmek istendiğini savunarak, ölenin de öldürüleninin de Müslüman olduğunu belirtti. Özgürlüğün insanların en tabi hakki olduğunu, insanların özgür yaşamaması halinde kendi varlıklarının anlamsız hale geleceğini dile getiren Kamalak, tüm insanlığı adalete, kardeşliğe davet etmenin, evrensel barışı sağlamanın herkesin görevi olduğunu kaydetti.







Aşura gününün tatil olması talebi



Duayla konuşmasına başlayan Türkiye Caferileri Lideri Sehalattin Özgündüz ise, zalime karşı İslam'ın öfke, ancak mazluma ve yardıma muhtaçlara karşı hoşgörü dini olduğunu belirtti. Konuşmasında Kerbela olayı hakkında bilgiler veren Özgündüz “Ne kardeş kavgası çıkaranlar, ne ayrım yapanlar, ne de ülkemizde kavga çıkaranlar Hüseyinciler değildir.



Kimse sabrımızı sınamasın. Milletin dini, mezhebi, inancı ve duygusuyla alay etme, yargılama hakkini kendinizde nasıl görürsünüz? Türk milletinin ve vatandaşlarının Hüseyin sevgisinde birleşmeleri kıskandırıyor mu sizleri? Kardeş kavgası çıkarmak ve milleti birbirine düşürmeyi asla başaramayacaklar” diye konuştu.





Kuzeylinin, güneylinin, doğulunun ve batılının, Alevi'nin, Kürt'ün, Türk'ün ve Çerkez'in Hz. Muhammet aşkında birleştiklerini dile getiren Özgündüz, Hz. Hüseyin'in zalimin karşısında dik durduğunu, baskıların onu yıldırmadığını ve dik durmaktan vazgeçmediğini söyledi.



Güncel sorunlara Caferi toplumunun bakışını anlatan Özgündüz, TBMM'ye Aşura gününün tatil olması hakkında verilen yasa teklifini, tüm partilerin kurumsal anlamda, vekillerin de kişisel anlamda destekleyeceklerine inandıklarını söyledi. Özgündüz, “Böylece millet olarak gönül rahatlığıyla Aşura etkinliklerine katılabilecek, Peygamberimizin bayramlarını en güzel şekilde kutladığımız gibi yasını da paylaşarak ona olan minnet ve vefa borcumuzu bir nebze olsun eda edeceğiz. Bu konunun partiler üstü tutulmasını temenni etmekteyiz” dedi. Caferi toplumunun böyle bir matem gününün tatil olmasını istediklerini belirterek, “İttifak edin. İttifakta birlik ve dirlik vardır. Sizi görmek istiyoruz. Milletimizin anmak istediği bu günün tatil olması inanın ki ülkemize bir zarar vermez” dedi.







Tiyatro oyunu sergilendi





Bu ülkenin birliğinin üç şeye oturtulması gerektiğini, bunlardan ilkinin adalet, temsilde ve paylaşımda adil davranılması olduğunu kaydeden Özgündüz, “Herkes hak ettiğini bulsun. Parlamentoda, bürokraside herkes hak ettiği ölçüde temsil edilsin. Kimse dışlanmasın. Bu ülkenin külfetini beraber paylaşıyorsak, herkes vergisini veriyorsa her vatandaş eşit şekilde temsil edilmeli. Fırsatta eşitlik olmalı. Bir taraf Hüseyin gibi davranmaya başlasın. Kanun karşısında herkesin eşit olması gerekiyor. İnançları yaşamada hürriyet, öğrenmede hürriyet sağlanmalı. Cem ayinini yapmanın kime ne zararı var? Ehl-i Beyt'i zikretmenin kime ne zararı olabilir?” şeklinde konuştu.





Tören, Azerbaycanlı tiyatro sanatçısı Hilal Mahmutoğlu Hasanov ve Zeynebiye Gençlik Tiyatrosu Genel Sanat Yönetmeni Kasım Alcan yönetimindeki Kerbela olayını anlatan “Bebek Kundakta Oklandı” isimli tiyatro oyunuyla son buldu.



Merasime, İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, DP Genel Başkanı Namık Kemal Zeybek, Irak, İran ve Azerbaycan İstanbul Başkonsolosları, bazı İslam ülkelerinden dini temsilciler, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.







