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Politika

Caferi: Türkiye'nin Irak'ın egemenliğini ihlal etmesi kabul edilemez

"Sorunu diplomatik yollardan ve iyi niyet çerçevesinde çözülmesini istiyoruz"

11 Şubat 2016 09:12

Irak Dışişleri Bakanı İbrahim Caferi,Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı'yla yaptığı görüşmede, "Irak -Türkiye ile olan karşılıklı çıkarlarına, yatırımların daha da artması konusuna ve iyi ilişkiler çerçevesine bağlıyız. Türkiye'nin Irak topraklarını ve egemenliğini ihlal etmesi asla kabul edilemez çünkü bu konu uluslararası yasalara aykırı ve Arap Birliği ile güvenlik konseyi tarafından kabul edilemez dedi.

DHA'nın haberine göre, Caferi, Irak'ın bölgede saldırı yapan bir ülke değil; bölge birliğini ve egemenliğini savunan bir ülke olduğunu söyledi. Irak'ın Türkiye ile olan sorunun diplomatik yollardan ve iyi niyet çerçevesinde çözülmesini istediğini söyleyen Caferi, Türkiye'nin Irak vatandaşları için uyguladığı vize başvuru sisteminin kendileri için sürpriz olduğunu; kendilerinin iki ülke arasındaki gerginliği gidermek ve yakınlaşma sağlamayı ummalarına rağmen tam tersini gördüklerini belirtti.

Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakcı ise, Irak vatandaşlarına, Türkiye Cumhuriyeti Bağdat Büyükelçiliği tarafından vize uygulamasının, Türkiye'yi göç güzergahı olarak kullanmak isteyen herkese karşı uygulandığını; sadece Iraklılara özgü olmadığını söyledi.

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