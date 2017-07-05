Caferi: Suudi Arabistan terörist devlete dönüşüyor

Görev süresi 3 yıl daha uzatılan İran Devrim Muhafızları Komutanı Tümgeneral Muhammed Ali Caferi, bunu kamuoyuna duyurmak için yaptığı açıklamada, Suudi Arabistan'ı "terörist" bir devlet olarak nitelendirdi.

Caferi'nin 10 yıldır yürüttüğü görev süresi üç ay içinde sona erecekti. İran haber ajansları, Caferi'nin en az 2020'ya kadar görevde kalacağını duyurduğunu yazdı. Caferi, Tahran'da yaptığı konuşmada, bölgesel pek çok çatışmada İran'a muhalif tarafları destekleyen Suudi Arabistan'dan gelen tehlikeye dikkat çekti.

Caferi, "Suudiler bölgede bir terörist devlet haline geliyor. Bölgemizde, sadece yeterince güçlü olan ülkeler güvende kalacak. Sadece şiddet dilinden anlayan bir düşmanla karşı karşıyayız, bu nedenle düşmanla daha farklı bir dille konuşamayız" dedi.

Yine de müzakere olasılığının mevcut olduğunu söyleyen Caferi, "Bazıları bizim dünyayla iletişime karşı olduğumuzu ve savaş istediğimizi söylüyor. Yüksek sesle söylemek istiyorum ki, Devrim Muhafızları da barış istiyor ancak barış sadece düşman bize karşı savaş başlatmaktan ve sonuçlarından korktuğu zaman gerçekleştirilebilir ve kalıcı olabilir" şeklinde konuştu.

İran hacca izin verdi

Öte yandan, İran, Suudi Arabistan ile gerginliğe rağmen bu yıl vatandaşlarının hacca gitmesine izin verecek. İran'ın yarı resmi haber ajansı ISNA, ruhani lider Ayetullah Ali Hamaney'in bir temsilcisine dayandırdığı haberinde, kararın geçen ay Ulusal Güvenlik Konseyi'nde onaylandığını yazdı.

Temsilci Ali Qaziaskar, "Hiç şüphe yok ki hacılar muhteşem bir şekilde katılım gösterecekler" dedi.

İran, 2015 yılında Mina'da şeytan taşlaması sırasında çıkan izdihamda 2 bin 426 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından boykot ederek vatandaşlarını hacca göndermeme kararı almıştı. Hayatını kaybedenlerin 464'ü İran vatandaşıydı.

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