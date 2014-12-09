Caferağa'da 'Mahalle Evi’nin kapısına vurulan kilit kırıldı

Bu sabah polis baskınıyla zorla boşaltılan ve kapısına kilit vurulan Caferağa Mahalle Evi, vatandaşlar tarafından yeniden açıldı. Sokağa gelen çevik kuvvet ekipleri, mahallelinin tepkileri üzerine geri çekildi.

Gezi Parkı eylemlerinin ardından kurulan mahalle forumlarından olan Yeldiğermeni Dayanışması tarafından 20 yıldır çöplük olarak kullanılan sahipsiz bir binanın ıslah edilmesiyle oluşturulan Caferağa Mahalle Evi bu sabah polis tarafından boşaltıldı. Caferağa Dayanışması’nın çağrısıyla toplanan yüzlerce kişi mahalle evinin kapısını kaynakla açtı.

'Saraylara karşı mahalle evi' sloganları atılan eyleme müdahale amacıyla gelen çevik kuvvet ekipleri mahallelinin tepkisi üzerine geri çekildi. Caferağa Dayanışması Twitter hesabından “Sokağımızdayız, oturuyoruz, direniyor. Davullar çalıyor, danslar ediliyor, yemekler yeniyor. Polis izliyor” mesajı paylaşıldı.