Kadıköy'de Caferağa Mahalle Evi'ne polis baskını!

Kadıköy'de Caferağa Mahalle Evi'ne polis baskın düzenledi. Çok sayıda polisin sokak başlarını tuttuğu evin bulunduğu sokakta hiçbir aracın geçişine izin verilmedi. Polis balyozla kapıyı kırdı, evin içindeki eşyaları özel nakliye aracına yükleterek evi boşalttı. Olayın duyulması üzerine mahalle halkı, dayanışma evinin önünde toplandı.

Caferağa Dayanışması'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada "Çay ocağımızı sökmüşler, kütüphanemizi dağıtmışlar, ortak mutfağımızın elektrikli testere sesleri geliyordu az önce. El ele kurduk omuz omuza koruyalım" denildi.

Evrensel’de yer alan habere göre, polis barikatı önünde toplanan mahalleliler 'Saraylara karşı Mahalle Evi' sloganları attı. Sokak performansı gerçekleştirildi, şarkılar söylendi.

Evin boşaltılmasından sonra da protestolar devam ediyor.

Söz konusu bina, Kadıköy Caferağa Dayanışması tarafından halk yararına kullanılmak üzere bir buçuk yıl önce işgal edildikten sonra “Mahalle Evi”ne dönüştürülmüştü.

Caferağa Mahallesi Hacı Şükrü Sokak'ta bulunan binanın Maliye Hazinesi'ne ait olduğu gerekçesiyle boşaltılması isteniyordu.

Caferağa Dayanışması, Cuma günü yaptığı açıklamada, mahalle evine sahip çıkma çağrısı yaparak, “Duyduk ki bir vakittir açık duran kapımızı kapatmaya gelecekler. Güzel olan, yaşayan; her suyu, her ağacı ve her gölgeyi satmaya yeminli zalimler gelip evimizi elimizden almaya kalkacaklar. Elbette hayallerimizden, biriktirdiklerimizden öyle kolayca vazgeçmeyeceğiz. Bu sebeple kalbi bizimle atan herkesi, hep birlikte var olduğumuz bu alanı korumak için 5 Aralık Cuma sabahı saat 09:00'da omuz omuza olmaya, Mahalle Evimizin önüne davet ediyoruz” denmişti.

Mahalle Evi’nde forumlar ve çeşitli atölyeler gerçekleştiriliyor, mahalleliler birlikte yemek pişirip birlikte yiyor. İçinde kütüphanesi, marangozhanesi, karanlık odası ve takas pazarı olan bu ev, aynı zamanda mahallelilerin bir araya geldiği bir buluşma mekanı.