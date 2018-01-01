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Dünya

Çadlı kadınlara Türk ev hanımlarından ev ekonomisi desteği

Enjemine, 1 Ocak (DHA) – Çad'da Türk sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler yardım atağında

01 Ocak 2018 15:24

Enjemine, 1 Ocak (DHA) – Çad\'da Türk sivil toplum kuruluşları ve gönüllüler yardım atağında.
Dünyanın en fakir ülkeler sıralamasında 186 ülke arasında 183\'üncü sırada bulunan Çad\'da kadınların el emekleriyle ek gelir sağlamaları ve ülkenin kırsal kesimlerinde tarım destek ve su kuyuları projeleri ülkenin içinde bulunduğu sıkıntıyı aşması için destekleniyor.
Bu çerçevede Hollanda\'da yaşayan gurbetçiler tarafından kurulan IHH Hollanda Kocaeli Tefsir Gönüllüleri Grubu ve Çad Afrika İnsani Yardım Kuruluşu AHUT işbirliği lie kurulan eğitim merkezinde 35 dar gelirli kadına dikiş nakış, ev yemeği ve ev ekonomisi eğitimi veriliyor. 
Kursta İzmi’ten gelerek eğitim veren dört gönüllü kadın eğitmen bulunuyor. Bu eğitmenler üç ay boyunca Çad\'da kalarak eğitimlerini sürdürecek ardından eğittikleri kursiyerlerden en iyi derecede kursu tamamlayanlar eğitimci olarak bu projeyi devam ettirecekler. (Fotoğraflı)

Görüntü Dökümü:
- Çad kırsalı detayları
- Kadın el emeği kursundan detaylar
- IHH Hollanda yönetim kurulu üyesi Hüseyin Gündüz demeci
- Çadlı kursiyer kadının teşekkürü
- Su kuyusu açılışlarından detaylar

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