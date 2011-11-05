Çadırları Rocky Recai korudu





T24-Wall Street’i İşgal Et eyleminin New York’taki kalbi, evsiz bir meczubun saldırısına uğradı. Çadırları, Türk Dışişleri’nin eski çalışanı Recai İskender yumruklarıyla korudu. “Reis” mahlaslı aykırı protestocuya ABD tabloidleri “Rocky” lakabını taktı.

Gelir dağılımındaki adaletsizliği ve mali yolsuzlukları protesto amacıyla ABD’nin New York kentindeki Zucotti Park’ta “işgal eylemini” sürdüren eylemciler, önceki gün saldırıya uğradı. Jeremy Clinch adlı akli dengesi bozuk bir şahıs, sabahın erken saatlerinde Zucotti Park’a geldi. New York Post’un ifadesine göre çadırların arasında “Godzilla gibi” dehşet saçan Clinch, sonunda “yanlış adama” çattı.

Protestocuların kendi yaşam alanına tecavüz ettiğini öne süren, paranoyak olduğu ve o gün ilaçlarını almadığı bildirilen Clevelandlı evsiz saldırgan, “Ben ilk günden beri buradayım ama bir çadırım yok. Üç aydır uyku uyutmadınız” diyerek işgalcilerin çadırlarını tekmelemeye başladı. “Rocky” lakaplı Türk protestocu Recai İskender (48) kendi çadırınının da hedef alınması üzerine uyanıp aniden çıkıp kendisini savundu.

Saldırganı bir yumrukta yere seren İskender, “Bu adam polisin ajanı. Belediye Başkanı Michael Bloomberg bu protestoyu dağıtmak için her tür taktiği kullanıyor” dedi. Chris Guerra adlı eylemci ise Clinch’in protestonun ilk gününden beri sabah bunu yaptığını belirterek, “Fakat bu kez yanlış ayıyı uykusundan uyandırdı” ifadesini kullandı. İşgal eylemleri kapsamında 6 gün boyunca açlık grevi yapıp 9 kilo veren ve internette “Reis” mahlasını kullanan İskender, Türk kamuoyuna yabancı bir isim değil. ABD’deki Türk diplomatik kaynakları, ABD basınının kendi ifadesine dayanarak “eski Türk diplomat” diye nitelediği Recai İskender’in bu iddiasını doğruladı.

Ankara’nın tanıdığı eylemci

24 Aralık 1986 tarihinde Dışişleri Bakanlığı’nda “Aday Meslek Memuru” olarak göreve başlayan İskender, 16 yaşında kendi ifadesine göre babasının azmettirmesiyle okul müdürüne “komünist” diye saldırdığı için sicili bozuk olduğu ortaya çıkınca meslek memurluğundan atılmıştı. İdari memur atanmasıyla büyükelçilik yolu kapanan İskender hukuk mücadelesi vermiş, 1999’da Başbakanlık önünde çıplak eylem yapmış, Bolu’daki Köroğlu heykeline kendisini zincirlemişti. İskender ABD’de yaşıyor ve bir otobüs kiralama şirketinin sahibi.



