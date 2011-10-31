-Çadırlar bin 400 metrede MURADİYE (A.A) - 31.10.2011 - Van'ın Muradiye ilçesine bağlı Kuşçu köyünde yaşayan depremzedelere Kızılay tarafından gönderilen çadırlar, Mehmetçikler tarafından ulaştırıldı. Kuşçu köyünde yaşayan depremzedeler, köylerinde yaşanan hasarı ve çadır ihtiyacını Van Valiliği Kriz Merkezine ilettikten sonra hareket geçen Kızılay, köylülerin ihtiyacı olan çadırları hazırladı. Çadırlar, bin 400 rakımlı Kuşçu köyüne, Mehmetçikler tarafından köye ulaştırıldı. Yaşanan depremin ardından evlerinin yanı başına kurdukları muşamba çadırlarda yaşamaya çalışan Kuşçu köyü sakinleri, Kızılay tarafından gönderilen çadırları sevinçle karşıladı. Çadırları taşıyan Mehmetçiklere yardım eden köylüler, hava sıcaklığının düşmesi nedeniyle kaldıkları muşamba çadırların yetersiz kaldığına işaret ederek, ''Kızılay'ın çadırları tam zamanında geldi. Çadırın yanı sıra prefabrike ev ile konteynerlere ihtiyacımız var. Köyümüzde, kriz masası ekiplerinin hasar tespiti yapmasını bekliyoruz.'' dedi. Köy sakinlerinden Şefik Kocaman, köylerinin bulunduğu mevkinin en az bin 400 metre rakımlı olduğuna işaret ederek, ''Bölgede yüksek kesimlere kar düştü. Bir süre sonra da kar düşmeye başlar. Kızılay'a ve çadırları bize ulaştıran Mehmetçiklere minnettarız'' diye konuştu.