-ÇADIRKENTTE SURİYELİ SAYISI: 9 BİN 291 ANKARA (A.A) - 07.07.2011 - Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, bugün itibarıyla Türkiye'de bulunan Suriye vatandaşlarının sayısının 9 bin 291 kişi olduğunu bildirdi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, Türkiye'de bulunan Suriye vatandaşlarına yapılan insani yardımlara ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, şunlar kaydedildi: ''Bugüne kadar ülkemize gelen Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı : 15.387 Bugüne kadar geri dönüş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı : 6.096 Bugün itibarıyla ülkemizdeki Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı : 9.291 6 Temmuz – 7 Temmuz 2011 tarihlerinde ülkemize giriş yapanlardan 197 kişi kendi istekleri ile ülkelerine dönmüş olup, ilave olarak 16 Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşı ülkemize kabul edilmiştir. Suriye Arap Cumhuriyeti'nden ülkemize yönelik nüfus hareketlerine ilişkin olarak Başkanlığımızın koordinasyonunda; Genelkurmay Başkanlığı, İçişleri, Dışişleri, Sağlık, Milli Eğitim, Tarım ve Köyişleri, Ulaştırma ve Maliye Bakanlıkları, Hatay Valiliği, Diyanet İşleri Başkanlığı, Gümrük Müsteşarlığı ve Kızılay ile yürütülen çalışmalar devam etmektedir. Ülkemize giriş yapan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarının geçici barınmaları için her türlü kolaylık tesisleri ile (seyyar mutfak, banyo, WC üniteleri, çocuk oyun parkları, ibadet alanları, eğitim, seyyar hastane ve diğer sosyal tesisler) birlikte Yayladağı'nda 2, Altınözü'nde 2, Reyhanlı ilçesinde 1 ve Merkez İlçeye bağlı Apaydın köyünde 1 olmak üzere toplam 6 çadır kent kurulmuştur. 35'i refakatçi olmak üzere, 102 kişi hastanede, 8 kişi kadın sığınma evinde bulunmaktadır.'' Açıklamada, ilgili kurum ve kuruluşlarca çadır kentlerde barınma, yiyecek, sağlık, güvenlik, sosyal aktivite, eğitim, ibadet, tercümanlık, haberleşme gibi hizmetler verildiği, çadır kentte kalan Suriye Arap Cumhuriyeti vatandaşlarına günlük olarak 3 öğün sıcak yemek verilmeye devam edildiği bildirildi.