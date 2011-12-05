-Çadırkentte kına gecesi VAN (A.A) - 04.12.2011 - Van'da kurulan Mehmetçik Çadırkenti'nde polis memuru Semih Tiverlioğlu ile Cansu Toksoy'un kına gecesi yapıldı. Alınan bilgiye göre, Hacıbekir Mahallesinde kurulan Mehmetçik Çadırkenti'nde kalan Ercişli öğretmen Cansu Toksoy ile nişanlısı polis memuru Semih Tiverlioğlu kına gecesi yapmaya karar verdi. Konudan haberdar olan TSK İnsani Yardım Tugay Komutanı Kurmay Albay Hakan Eser'in ''istemeleri durumunda kına gecesini çadırkentte yapabilecekleri'' yönündeki önerisi üzerine, genç çift için çadırkentteki sosyal aktivite çadırında kına gecesi düzenlendi. Emniyet mensupları, askeri personel ve çok sayıda vatandaşın katıldığı kına gecesinde, nişanlılar ve davetliler Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halay çekti. Eline kına yakılacağı sırada elini açmayan gelinin avucuna altın bulunamaması nedeniyle para sıkıştırıldı. Daha sonra avucunu açan gelinin kınası çadırda görevli bir öğretmen tarafından, damadın kınası ise Kurmay Albay Eser tarafından yakıldı. Gecede askerler tarafından vatandaşlara kına çerezi ve meyve suyu ikram edildi. Gazetecilere açıklama yapan Damat Tiverlioğlu, depreme rağmen evliliğe ilk adımı attıkları için mutlu olduklarını belirterek, kına gecesine katılanlara ve gecenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti. Sıkıntılı bir dönem yaşandığını ifade eden Tiverlioğlu, ''Darısı bütün hayırlı işlere niyet edenlerin başına olsun. Allah kimseye, ülkemize tekrar bu deprem afetini yaşatmasın'' dedi. Gelin Toksoy ise mutlu olduğunu kaydederek, ''Artık 'deprem, deprem' cümlelerini duymak istemedik. 'Düğün olsun' dedik. Böyle birşey düşündük. İnşallah devamı olur. Düğünü de inşallah Haziran ayında atamamızın yapılacağı yerde yapmayı düşünüyoruz'' diye konuştu.