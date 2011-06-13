-ÇADIRKENTLERDEKİ SURİYELİ SAYISI 6 BİN 817'YE YÜKSELDİ HATAY (A.A) - 13.06.2011 - Suriye'deki olaylardan kaçarak Hatay'ın Yayladağı ve Altınözü ilçesinde oluşturulan dört geçici çadırkentte konaklayan Suriyeli sayısının 6 bin 817'ye yükseldiği bildirildi. Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı yetkililerinden edindiği bilgiye göre, dünden bu yana insani mülahazalarla Türkiye'ye girişi sağlanan yaklaşık bin Suriye vatandaşı, kimlik ve sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Altınözü ilçesinde Boynudoğru köyünde kurulan dördüncü geçici çadırkente yerleştirildi. Hatay'daki dört geçici çadırkentte konaklayanların sayısının son gelenlerle birlikte 6 bin 817'ye yükseldi. Bu arada geçici çadırkentte konaklayan Suriyeliler, dün gerçekleştirilen seçimlerden AK Parti'nin üçüncü kez birinci parti olarak çıkması dolayısıyla uzun süre Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a sevgi gösterilerinde bulundular. Öte yandan Altınözü'nde kurulan geçici çadırkentin yakınlarında yaşayan vatandaşlar, Suriyelilere gıda, giysi, küçük ev aletleri ve mutfak eşyası yardımında bulundukları görüldü. Türk Kızılayı'nın Suriyelilere günde 3 öğün yemek verdiği, sağlık ve diğer konularda da destek sağladığı ifade edildi.