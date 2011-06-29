-ÇADIRKENT "ÜZÜLDÜ" HATAY (A.A) - 29.06.2011 - Ülkelerindeki olaylar nedeniyle Türkiye'ye sığınan ve Hatay'ın Yayladağı ilçesindeki geçici çadırkentlerde kalan bir ailenin 10 aylık bebeği hayatını kaybetti. AA muhabirinin edindiği bilgilere göre, kalp rahatsızlığı nedeniyle bir süredir Mustafa Kemal Üniversitesi (MKÜ) Araştırma Hastanesinde tedavi gören 10 aylık Haydar Crap, durumu ağırlaşınca Kahramanmaraş Devlet Hastanesine sevk edildi. Haydar bebek burada yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Antakya Devlet Hastanesi morgunda tutulan cenazenin, bugün ailesinin bulunduğu Yayladağı ilçesine götürülerek, Asri Mezarlık'ta toprağa verileceği öğrenildi.