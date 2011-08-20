Çadırdan çıktı Koç üniversitesi'ne girdi

T24 - Kütahya’nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs’taki deprem nedeniyle çadırda hazırlandığı Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS) Y-TM-2 ve Y-TM-3 puan türlerinde Türkiye birincisi olan Tuğçe Gizem Çelik, tam burslu olarak Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.





ÖSYM, üniversiteye yerleştirme sonuçlarını dün açıkladı. Sonuçlar özetle şöyle: Kontenjanların yüzde 91’i doldu, okul birincilerinin yüzde 18’i açıkta kaldı. Engelli adayların yaklaşık yüzde 50’si, kız adayların yüzde 48’i başarılı oldu. 597 bin 508 aday yerleşti, 58 bin 433 kontenjan boş kaldı. Devlet üniversitelerinde kontenjanların yüzde 95’i doldu. LİSANS Yerleştirme Sınavı (LYS) sonuçlarına göre tercih yapan adayların üniversiteye yerleşme sonuçları dün açıklandı. Sınava giren 1 milyon 688 bin 804 aday arasından 1 milyon 58 bin 152’si tercih yaptı. 345 bin 41’i lisans, 252 bin 467’si önlisans olmak üzere toplam 597 bin 508 aday üniversitelere kaydolma hakkını kazandı.





Hürriyet gazetesinin haberine göre; ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir’in verdiği bilgilere göre, yükseköğretim kurumlarının örgün eğitim/öğretim programlarında 378 bin 693 lisans, 277 bin 248 önlisans olmak üzere toplam 655 bin 941 kontenjan için tercih yapıldı. Yerleştirme sonucu, 58 bin 433 kontenjanın boş kaldı.







Özelde doluluk yüzde 78







T24 - Açık öğretim programlarına 87 bin 138 lisans ve 104 bin 521 önlisans olmak üzere toplam 191 bin 659 aday yerleştirildi. Türkiye genelinde kontenjanların yüzde 91’i dolduruldu, geri kalan yüzde 9’luk boş kontenjan da ek yerleştirme ile doldurulacak. Devlet üniversitelerinin kontenjanlarının yüzde 95’ine, vakıf üniversitelerinin ise yüzde 78’ine yerleştirme yapıldı. Engelli olarak müracaat eden toplam 2 bin 694 adaydan 1229’u bir üniversiteye girme hakkı kazandı.





Tekrarda başarı yüzde 50





8 bin 381 okul birincisi adaydan 6 bin 912’si üniversitelere yerleştirildi. Bu adayların yaklaşık yüzde 18’i üniversiteye giremedi. Daha önce bir yükseköğretimi bitirdiği halde tekrar sınava giren 74 bin 285 adaydan sadece 24 bin 492’si yeniden üniversitelere girebilme şansı yakaladı. Sınava iki veya daha fazla defa giren, ancak önceki yıllarda bir yükseköğretim programına yerleşmemiş 518 bin 241 adaydan 283 bin 467’si bu yıl üniversitelere girme hakkını kazandı. Daha önce bir yükseköğretim programına kaydolmuş olan 398 bin 487 adaydan 125 bin 824’ü tercihleri doğrultusunda yeni yükseköğretim programlarına yerleşti.





Kızlar daha başarılı





2011-ÖSYS’ye başvuran 1 milyon 759 bin 998 adayın, 789 bin 167’si üniversitelere kayıt olabilme şansı elde etti. Yerleştirme sonuçları 2011-ÖSYS’ye başvuran adayların yaklaşık yüzde 45’inin üniversitelere kayıt olabileceğini gösterdi. Sınavlarda kız adaylar, erkek adaylara göre daha başarılı oldu. Kız adayların yüzde 48’i, erkek adayların ise yüzde 42’si üniversiteye girmeyi başardı. Üniversitelerdeki kayıtlar yapıldıktan sonra boş kalan kontenjanlar için ek yerleştirme yapılacağını belirten Demir, adayların bu konudaki gelişmeleri ÖSYM’nin internet sitesinden takip edebileceklerini söyledi.





İşte en başarılılar





OKUL BAZINDA: Anadolu liseleri, fen liseleri, sosyal bilimler liseleri ve öğretmen liseleri mezunlarının yüzde 60 ve daha fazlası üniversitelere yerleşirken, akşam ve güzel sanatlar lisesi mezunlarından yüzde 25 veya daha azı üniversiteye girebildi.





İL BAZINDA: Antalya, Bilecik, Burdur, Çanakkale, Edirne, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ ve Yalova illerinden başvuran adayların yüzde 50 ve üzerindeki aday üniversiteye yerleştirildi.

Çadırdan çıktı Koç üniversitesi'ne girdi







Kütahya’nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs’taki deprem nedeniyle çadırda hazırlandığı Lisans Yerleştirme Sınavlarında (LYS) Y-TM-2 ve Y-TM-3 puan türlerinde Türkiye birincisi olan Tuğçe Gizem Çelik, tam burslu olarak Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesine yerleşti.



Çelik, AA muhabirine yaptığı açıklamada, sınavlara, Türk Kızılayı öncülüğünde, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğünce depremden sonra oluşturulan çadır dershanede hazırlandığını söyledi.



Hazırlık döneminde sürekli etkili olan artçı sarsıntıların motivasyonunu olumsuz etkilediğini, ancak kısa sürede bu psikolojik baskıyı üzerinden attığını belirten Çelik, Y-TM-2’de 592,834 ve Y-TM-3’te 594,322 puan alarak Türkiye birincileri arasında yer aldığını ifade etti.



Çelik, tercih döneminde ailesiyle birkaç üniversiteye gidip imkanlarını araştırdığını, sonuçta birinci sırada tercih ettiği Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesine tam burslu statüde girmeyi başardığını dile getirerek, girdiği ilk sınavda hedefine ulaştığı için mutlu olduğunu vurguladı.



Sınava hazırlık ve tercih dönemlerinde kendisine destek veren öğretmenleri ve ailesine teşekkür eden Çelik, üniversite öğreniminde başarılı olup yurtdışında kariyer yapmayı hedeflediğini sözlerine ekledi.





