Çadırdaki mangal 9 kişiyi zehirledi

Eskişehir'in Seyitgazi ilçesinde aynı aileden 9 kişinin çadırda ısınmak için yakılan mangal kömüründen sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği bildirildi.



Alınan bilgiye göre, Yenikent köyünde geçici tarım işçisi olarak çalışan baba Ömer İlçi (41), eşi Emine (41), çocukları Mustafa (4), Gazi (11), Semra (9), Feride (15), Ayşe (10), Halil (13) ile Songül İlçi (1), rahatsızlandı.



İlçi ailesi, yakınlarının haber verdiği 112 Acil Servis sağlık ekipleri tarafından Eskişehir Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları ile Zübeyde Hanım Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesine kaldırıldı.



Mangal kömüründen sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlenen 9 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

