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Yaşam

Çanakkale'de çadırda yaşayan kadın donarak öldü

Romanlar: Bizlerin de, çocuklarımızın da sonu bu olacak

03 Ocak 2016 17:30

Çanakkale'nin Ezine ilçesinde, mezarlık yakınında kalacak yeri olmayan Roman vatandaşların barındığı branda ve naylonlarla kaplı çadırlardan birisinde yaşayan 48 yaşındaki Ünzile Türkmen, donarak hayatını kaybetti.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Yakınlarının haber vermesi üzerine çadıra gelen sağlık ekipleri, Türkmen'in öldüğünü belirledi. Eksi 8 dereceye varan havada donarak öldüğü tahmin edilen Türkmen'in cenazesi, polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından, otopsi için Ezine Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Çadırlarda yaşayan Roman vatandaşlar ise acı haberin ardından isyan etti. Soğuk havada kalacak yerleri olmadığını söyleyen vatandaşlar, "Burada insanın ölmesi normal. Ocak yok, odun yok. Her yer buz kaplı. Bizlerin de, çocuklarımızın da sonu bu olacak. Yetkililer bizleri görmüyor mu? Gelsinler bir gün yaşasınlar bu çadırlarda, soğukta" dedi.

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