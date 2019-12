-Çadırda yaşayan depremzedeler nelere dikkat etmeli? VAN (A.A) - 18.11.2011 - Türk Kızılayı Genel Başkanı Ahmet Lütfi Akar, depremzedelerin, tek tek kurulan çadırlar yerine çadırkentlerde yaşaması gerektiğini belirterek, ''Tek tek çadırlar kurmak yerine çadır kentler kurulursa bunların yangın söndürmesi, yemesi, içmesi, çamaşır yıkaması, tuvalet ve banyo ihtiyaçları, her şeyleri merkezi sistemle karşılanacağı için hiçbir şeyden eksik kalmazlar'' dedi. Van'da bu sabaha karşı depremzedelerin kaldığı çadırda çıkan yangında iki çocuğun ölmesi, çadırda yaşamını sürdürenlerin dikkat etmesi gereken hususları yeniden gündeme getirdi. Konuyla ilgili AA muhabirinin sorularını yanıtlayan Türk Kızılayı Genel Başkanı Akar, dağıttıkları çadırlarda yangına, zehirlenmeye ve diğer tehlikelere karşı talimat ve uyarı yazısı bulunduğunu, ayrıca kurdukları çadır kentlerde de yangına karşı tertibatlar olduğunu söyledi. Mevlana evlerinde yangın söndürme cihazları olduğunu belirten Akar, yeni kuracakları yerler için de yangın söndürme firmalarıyla anlaşma yaparak, buraları emniyet altına aldıklarını kaydetti. Akar, ''Tek tek çadırlar kurmak yerine çadır kentler kurulursa bunların yangın söndürmesi, yemesi, içmesi, çamaşır yıkaması, tuvalet ve banyo ihtiyaçları, her şeyleri merkezi sistemle karşılanacağı için hiçbir şeyden eksik kalmazlar'' diye konuştu. Çadır kentlerdeki yangınların da merkezi sistemle söndürülebileceğini ifade eden Akar, münferit kurulan çadırlarda ise bunun yapmanın mümkün olmadığını belirtti. Akar, Türk Kızılayının çadırlarının kolay yanmayan bir maddeden yapıldığını da sözlerine ekledi. Van Belediyesi İtfaiye Müdürü Osman Acar ise Van'da depremin ardından 100'e yakın yangın olduğunu, 15 tane de çadır yangını meydana geldiğini söyledi. Sabaha karşı meydana gelen çadır yangınında iki kişinin öldüğünü hatırlatan Acar, eksi 15-20 derece sıcaklıklarda çadırları ısıtmanın çok zor olduğunu belirtti. Acar, ''Çadırlarda yoğun bir elektrik kullanılıyor. Isınmak için bazı vatandaşlarımız, 2 veya 3 tane ısıtıcı takıyor, gece söndürülmüyor. Bunun üzerine battaniye, yorgan düşüyor'' diye konuştu. Acar, çadırda yaşayan depremzedelere şu önerilerde bulundu: ''Söndürün veya ısınmayın demiyoruz. Ama şu bir gerçek ki yangın çıkmasının tek nedeni, çadırlarda elektrik veya katalitik dediğimiz sobalar. Kesinlikle yatınca mümkün olduğu kadar fazla kullanmayın elektriği. Mümkün olduğunca geç saatlere kadar uyanık kalın. Yatınca da battaniye ve yorgan kullanın. Gerekirse çadırda elektrik akımını keselim. Kömür sobası yakanlar da sobasının en son limitine kadar yaksın. Ondan sonra üstüne kömür atmadan söndüğünden emin olduğu zaman yatsın. Bu sefer soba zehirlenmeleri oluyor. O da can kaybına mal oluyor.''