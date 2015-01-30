Çadırda yanan işçilerin ailelerini dolandırmışlar!

Esenyurt'taki bir alışveriş merkezi inşaatı şantiyesinde çıkan ve 11 işçinin yanarak hayatını kaybetmesine neden olan yangına ilişkin davada, mağdurların avukatı Berrin Demir çarpıcı bir iddiada bulundu. Avukat Demir, ferdi kaza sigortasının işçi ailelerine ödeyeceği tazminatı Kayı İnşaat’ın kendisinin aldığını, ailelere normalde kendisinin ödemesi gereken maddi manevi tazminat yerine bu sigorta parasını sanki kendi bütçesinden veriyormuş gibi verdiğini söyledi. Demir, ölen işçiler için, “Yani hem canlarını almışlar hem dolandırmışlar.” dedi.

Cihan Haber Ajansı'ndaki habere göre, Bakırköy 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın 14. duruşmada esas hakkındaki taleplerle ilgili söz alan mağdur avukatı Gökhan Küçük, davada alınan bilirkişi raporlarında hatalar olduğunu, sanıklardan kusurları tespit edilen kişilerle ilgili '’olası kasıtla adam öldürme'’ suçundan cezalandırılmalarını, sorumluluğu olan kişi ve kurumlar hakkında da kasten öldürmenin ihmali davranışla işlenmesi suçundan haklarında suç duyurusunda bulunulmasını istedi.

Mağdur avukatlarından Berrin Demir de ferdi kaza sigortasının ölen işçilerin kanuni mirasçılarına ödemesi gereken tazminatı, Kayı İnşaatın kendisinin aldığını ve sonrasında sanki kendi bütçesinden maddi manevi tazminat ödüyormuşçasına ailelere verdiğini söyledi. Demir şöyle devam etti: “Aileleri bu şekilde kandırarak bir kısmının ceza davasından vazgeçmelerini sağlamıştır. Yani hem canlarını almışlar hem de üstüne dolandırıp mağdur etmişlerdir. Müvekkillerimizin bu sigorta poliçesinden haberleri yoktur. Destekten yoksun kalma tazminatı da esasından mahkemelerce verilecek miktardır.''

Cumhuriyet Savcısı Selçuk Cengiz, dosyanın esas hakkındaki mütalaasını bildirmek için kendisine verilmesini istedi. Mahkeme, savcının mütalaasını hazırlaması için duruşmayı erteledi.

Duruşma öncesi Adalet Arayan İşçi Aileleri adliye önünde ‘İş kazası değil cinayet’ sloganları atarak basın açıklaması yaptı. Açıklamayı okuyan Tuncel Emir, 2. bilirkişi raporunda hayatını kaybeden işçilere kusur bulunduğunu, kazanç sahiplerinin aklandığını belirtti. Emir, “Felaketin geleceği belli olmasına rağmen önlem alınmamıştır. Yangının meydana gelmesinde ECE, Marmara Park AVM, Kayı İnşaat, KALDEM ve diğer işverenler, bu işyerlerinin denetiminden sorum olan bütün kurum ve kişiler birinci derecede sorumludur. Eksiksiz bütün sorumluların üst sınırdan ve en ağır cezayla cezalandırılmalarını istediğimiz için buradayız.” şeklinde konuştu.

Esenyurt'ta Marmara Park AVM alışveriş merkezi inşaatında 11 Mart 2012'de işçilerin kaldığı çadırda çıkan yangında 11 işçi hayatı kaybetmişti. Bakırköy Cumhuriyet Savcılğı'nın hazırladığı iddianamede, şüpheliler Abdullah Altun, Kadir Altun, Şaban Bakırcı, Erdal Gümüş, Cem Yıllar, Sezgin Atalay, Süleyman Aslan, Arif Korkmaz, Kaan Akarsu, Ömer Faruk Gülmez, Hikmet Tezcan, Andreas Michael Hohlmann ve Mehmet Altun'un "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne neden olmak" ve "taksirle yangına neden olmak" suçlarından 23,5 yıla kadar hapisleri isteniyor.