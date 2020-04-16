Çadırda kalan vatandaş anlattı: Koronavirüs nedeniyle işsiz kaldım, kirayı 8 gün geciktirdiğim için evden çıkarıldım

Samsun’da, Koronavirüs salgını nedeniyle işsiz kalan 2 çocuk babası Ekrem Aydın (38), kirasını ödeyemeyince evden çıkarıldı. Kalacak yeri olmadığı için çocuklarını babasının evine bırakıp, çadırda kalan Aydın, yetkililerden yardım istedi.

İstanbul'dan Samsun'a 4 ay önce çalışmaya gelen elektrik işçisi Ekrem Aydın, Atakum ilçesi Denizevleri Mahallesi'nde bir ev kiraladı. Koronavirüs salgını nedeniyle işten çıkarılan Aydın, kirasını ödeyemedi. Ev sahibi tarafından evden de çıkarılan Aydın, kalacak yeri olmadığı için eşi ve çocuklarını Trabzon'da yaşayan babasının evine bıraktı. İl Hıfsızsıha Kurulu kararları kapsamında vatandaşın giriş ve çıkışının yasaklandığı sahilde çadır kuran Aydın, polis ekiplerince buradan da uzaklaştırıldı. Başka bir noktaya çadır kurmak üzere ayrılan Aydın, yardım beklediğin söyledi.

"Gidecek yerimiz yok"

Kirasını 8 gün geciktirdiği için ev sahibi tarafından evden çıkarıldığını öne süren Aydın, "İstanbul’dan Samsun’a 4 ay önce geldik. Oturmakta olduğumuz evi tuttuk. Koronavirüs nedeniyle işimi kaybettim. Biz mağduruz. Annemde kemik erimesi var, babam kalp ameliyatlı, iki kızımıza şimdi onlar bakıyor. Gidecek yerimiz yok ve yardım bekliyoruz' dedi. (DHA)





