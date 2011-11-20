-Çadırda derbi maç heyecanı VAN (A.A) - 20.11.2011 - Yaşanılan felaketin ardından Van'da deprem insanlardaki futbol sevgisini öldüremedi. Depremzedeler, çadırlarına kurdukları televizyonlarda Beşiktaş-Galatasaray derbisi izledi. Deprem felaketinin tüm olumsuzluklarına rağman depremzedeler futbol keyfinden vazgeçmiyor. Vatandaşlar, mahalle içerisinde bulunan bir çadıra televizyon yerleştirerek, maçları burada izliyor. Bu akşam da çadırda bir araya gelen futbol sever depremzedeler, Beşiktaş-Galatasaray derbisini izledi. Maç boyunca gözlerini televizyondan ayırmayan depremzedeler, pozisyonları tartışmaktan da geri durmadı. İki takımın taraftarlarının yanı sıra Fenerbahçeliler ve Trabzonsporlular da maçı izledi. Maçı izleyenlerden Önder Soğukbulak, yaşadıkları afete ve artçıların devam etmesine rağmen futbol sevgilerinin devam ettiğini belirtti. Az olan imkanlarına rağmen çadırda maçları izlediklerini kaydeden Soğukbulak, ''Ben Galatasaraylıyım. Öncelikle dostluk kazandı yine de gönlümüz Galatasaray'dan yana her zaman'' dedi. Beşiktaşlı olduğunu söyleyen Hasan Özdemir ise depreme rağmen maç keyiflerinde vazgeçmediklerini söyledi.