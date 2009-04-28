Çadırda ateş yakan 9 kişilik aile zehirlendi

Eskişehir’de kaldıkları çadır içerisinde ısınmak amacıyla odun ve kömür yakan 7'si çocuk 9 kişi zehirlendi.



Eskişehir'in Seyitgazi İlçesi'ne bağlı Yeniköy'de dün saat 21.00 sıralarında meydana gelen olayda, çapa işinde mevsimlik işçi olarak çalışan Ömer İçli (41) eşi ve 7 çocuğuyla birlikte kaldıkları çadırda ısınmak için odun ve kömür yaktı. Ömer İçli ile eşi Emine İçli (40), çocukları Feride İçli (15), Halil İçli (13), Gazi İçli (12), Ayşe İçli (10), Semra İçli (8), Mustafa İçli (4) ve Songül İçli (1) kömür ateşinden sızan karbonmonoksit gazından zehirlendi.



Mevsimlik işçi olarak çalışan arkadaşları tarafından Seyitgazi Sağlık Ocağı'na götürüldü. Burada yapılan ilk müdahalenin ardından zehirlenenler 112 Acil Servis ambulanslarıyla Eskişehir Devlet, Zübeyde Hanım Doğum ve Çocuk Hastalıkları ile Eskişehir Doğum ve Çocuk Hastalıkları hastanelerine kaldırıldı.



Jandarma olayla ilgili soruşturma başlatırken, hastanelerde tedavi altına alınan 9 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğunu belirtti. Ömer İçli'nin ailesiyle birlikte Şanlıurfa'dan Eskişehir'e çapa işinde çalışmak için geldiği öğrenildi.

