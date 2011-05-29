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Yaşam

ÇADIR KENTTE SU BASKINI YAŞANDI KÜTAHYA (A.A)

29 Mayıs 2011 21:07

-ÇADIR KENTTE SU BASKINI YAŞANDI KÜTAHYA (A.A) - 29.05.2011 - Kütahya'nın Simav ilçesinde, 19 Mayıs'ta meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından oluşturulan çadır kentte, şiddetli yağmur nedeniyle bazı çadırlarda su baskını yaşandı. Türk Kızılayı tarafından kurulan çadır kentte yaşayan yaklaşık 10 bin depremzede, aşırı yağmur nedeniyle zor anlar yaşarken, çadırların aralarında su birikintileri oluştu. Vatandaşlar, çadırlarına sel sularının girmemesi için belediye ekiplerinin yardımıyla çalışma yaptı. Ancak çadırların bir bölümü sular altında kaldı. Çadırları sular altında kalan vatandaşlar, çareyi su almayan komşu çadırlara taşınmakta buldu. -24 SAATTE 126 ARTÇI SARSINTI- Öte yandan, Simav ve çevresindeki ilçelerde artçı sarsıntılar sürüyor. Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü verilerine göre, dün saat 17.37'den bu yana Simav'da 86, Şaphane'de 27, Pazarlar'da 11, Hisarcık ve Gediz'de birer deprem kaydedildi. 2,1 ve 4,6 arasındaki büyüklüklerde oluşan sarsıntıların bir bölümü, Simav ve çevresindeki ilçelerde hissedildi.

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