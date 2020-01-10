Çadır kentte kalan anne ve kızın fuhuşa zorlanması hakkındaki soruşturma bir yıldır yerinde sayıyor

Suriyeli mülteciler için Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kurulan Telhamut Çadır Kenti'nde kalan Suriyeli anne ve kızın, aralarında kamu görevlilerinin de olduğu kişilerce fuhuşa zorlanmasına ilişkin açılan soruşturmada 2018 yılından beri bir gelişme yok

Urfa’nın Ceylanpınar ilçesinde kurulan Telhamut Çadır Kenti, Mezopotamya Ajansı (MA) tarafından ortaya çıkarılan fuhuş skandalı kamuoyu gündemine oturmuştu. 10 Ağustos 2018 tarihinde yayımlanan ‘Telhamut Çadır Kenti’nde mülteci kadınlar bir paket süt için fuhuşa zorlanıyor’ haberi ve 11 Ağustos günü ‘Telhamut Çadır Kent’teki fuhuş organizasyonu Ceylanpınar Belediyesi üst düzey çalışanlarına uzandı’ başlığı ile servis edilen haberlerle kamu görevlilerinin de karıştığı fuhuş skandalı ortaya çıkarılmıştı

Bu haberler sonrası kampın Güvenlik Müdürü’nün görev yeri değiştirilip, kamp çalışanı H.D. açığa alınırken, Ceylanpınar Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Baro üyelerinin bulunduğu heyet engellendi iddiası

Kampta incelemelerde bulunmak isteyen aralarında Diyarbakır ve Urfa Baroları ile İnsan Hakları Derneği üyelerinin bulunduğu bir heyetin engellendiği ileri sürülmüştü. Kamp, ortaya çıkarılan bu fuhuş skandalı sonrası geçtiğimiz yıl kapatılmıştı.

Hak İnisiyatifi Derneği’nin Suriyeli anne ve kızını fuhuşa zorlayan kamu görevlilerinin de aralarında olduğu kişiler hakkında gerekli işlemlerin yapılması talebiyle TBMM İnsan Hakları Komisyonu'na yaptığı başvuruya yanıt verildi.

TBMM İnsan Hakları Komisyonu: Soruşturma sürüyor

AKP Bursa Milletvekili ve Meclis İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu imzasıyla verilen 2 Ekim 2019 tarihli yanıtta şu bilgiler aldı:

“Başvurunuzda bahsi geçen Şanlıurfa Telhamut Çadır Kentinde kalan Suriyeli anne ve kızının temel ihtiyaçlarının karşılanması karşılığında fuhuşa sevk edildikleri, bu olayın içinde bazı kamu görevlilerin de bulunduğu iddiası ilgili makama iletilmiş ve konu ile ilgili iddiaları araştırmak üzere bir Mülkiye Başmüfetişi görevlendirilmiştir.

Müfettiş tarafından hazırlanan araştırma raporunda iddialarda adı geçen bazı kamu görevlileri hakkında soruşturma başlatıldığı ve adli tahkikatın devam ettiği bilgisi komisyonumuza iletilmiştir.”