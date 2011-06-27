-ÇADIR KENTTE EVLENDİLER ALTINÖZÜ (A.A) - 26.06.2011 - Suriye'deki olaylar nedeniyle Türkiye'ye gelen Suriyeliler için Hatay'ın Altınözü ilçesinde oluşturulan geçici çadır kent, genç bir çiftin düğününe ev sahipliği yaptı. Boynuyoğun köyünde oluşturulan ve 2 bin 860 Suriyelinin yaşamını sürdürdüğü çadır kentte, düğünlerine 2 gün kala Türkiye'ye sığınmak zorunda kalan bir çift olduğunu öğrenen Valilik ve Kaymakamlık yetkilileri, çadır kentte bir ilke imza atılmasını sağladı. İsimleri güvenlik gerekçesiyle açıklanmayan, ancak Suriye'de resmi nikah kıydıkları öğrenilen çift önce düğün alışverişine çıkarıldı. Damatlık ve gelinlik alınan, kuaföre götürülen çift için kaymakamlığa ait bir araç düğün arabası olarak tahsis edildi. Boynuyoğun köyündeki çadır kente yerel bir orkestrayla 2 davulcu getirildi. Düğünde Hataylı yerel sanatçıyla çadır kentte kalan bir kişi şarkı söyledi. Ülkelerinde sıkıntılı günler yaşayan Suriyelilerin, belki de günler sonra ilk kez yüzü güldü. Arapça müzikler eşliğinde gönüllerince eğlenen Suriyeliler, halaylarda Türkiye, Suriye ve Türk Kızılayı bayraklarını salladılar. Suriyeliler, düğünü cep telefonuyla görüntülemeye çalışırken, geçici çadır kentteki tüm misafirlerin eğlenceye katıldığı belirtildi. Güvenlik gerekçesiyle fotoğraf ve görüntülerinin çekilmesine izin verilmeyen çift, yardımlarından dolayı Türk hükümetine çok teşekkür ettiklerini, günler sonra en büyük mutluluğu yaşadıklarını dile getirdiler. Çiftin düğünden sonra bir süre Hatay'daki bir otele yerleştirileceği ve burada balayı yaptıktan sonra yeniden çadır kente getirilecekleri öğrenildi. Çadırların arasında gerçekleştirilen düğüne Vali Yardımcısı Orhan Mardinli, Kaymakam Ali Arslantaş ve İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Fırat Teke de katıldı.