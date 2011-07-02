-ÇADIR KENTLERDE 5 BEBEĞE "TAYYİP ERDOĞAN" ADI HATAY (A.A) - 02.07.2011 - Ülkelerindeki olaylardan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeliler, Hatay'ın Yayladağı, Altınözü ve Reyhanlı ilçelerinde kurulan geçici çadır kentlerde yaşamlarını sürdürürken, 23 bebek çadır kentlerde dünyaya gözlerini açtı. Bu bebeklerden 5'ine Tayyip Erdoğan ve Recep Tayyip isimleri verildi. AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Yayladağı'ndaki çadır hastanelerinin ardından Altınözü'ne bağlı Boynuyoğun Köyü'nde de çadır hastaneler kuruldu. Buradaki hastanede jeneratör ve klima sisteminin yanı sıra ultrason cihazı da yer alıyor. Geçici çadır kentlerde misafir edilen Suriyeliler'in, sağlık yönünden tüm gereksinimleri karşılanırken, yaralı ve acil hastalara da anında müdahale yapılıyor. Hatay'da bulunan 5 çadır kentte 158 hamile Suriyeli kadının, periyodik sağlık kontrolleri de uzmanlar tarafından gerçekleştiriliyor. Her hafta çadır kentlere birer kadın doğum uzmanı ziyaret ederek, hastalarla ilgileniyor. Suriye'den ilk grubun gelmesinden bu yana 2 ay geçerken, bu süreçte 23 bebeğin dünyaya geldiği, bunlardan 5'ine Tayyip Erdoğan ve Recep Tayyip isimlerinin konulduğu öğrenildi. İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri tarafından geçici çadır kentlerde aile planlaması üzerine de çalışmalar gerçekleştiriliyor. İsteyenlere aile planlaması ile ilgili bilgiler aktarılırken, prezervatif de dağıtılıyor. Ayrıca, 11'i ateşli silahla yaralı olmak üzere toplam 42 kişi, 21 refakatçiyle çeşitli hastanelerde tedavi görüyor. Türkiye'ye sığınan gruplardan bugüne kadar biri 10 aylık erkek bebek olmak üzere 3 kişinin yaşamını yitirdiği öğrenildi. Geçici çadır kentlerde görevlendirilen 30 sağlık personeli günde ortalama 500 kişiye poliklinik hizmeti veriyor. Bir kanser hastasının ise kemoterapi tedavisi Türkiye'de sürdürülürken, gezici laboratuvarlar da çadır kentlerde tahlillerin zaman kaybetmeksizin yapılmasını sağlıyor. -ÇADIR KENTLERE YARDIMLAR- Geçici çadır kentlerde yaşayan Suriyelilere yönelik yardım faaliyetleri de Türkiye Kızılayı tarafından Suriye İnsani Yardım Operasyonu adıyla sürdürülüyor. Afrika ve Orta Doğu ülkelerinde yaşanan iç karışıklıkları yakından takip eden Türk Kızılayı, Suriye'deki olumsuz gelişmelerin ardından başlattığı geniş çaplı insani yardım operasyonunda gerek uzmanlar gerekse gönüllülerle çalışmalarını devam ettiriyor. Türk Kızılayı tarafından geçici çadır kentlerde yaşayan Suriyeliler'e üç öğün sıcak yemek verilirken, uzman psikologlar aracılığıyla psikososyal destek de sağlanıyor. Gelen yardımların yüzde 80'inin bağışlardan oluştuğu, en çok süt, mama ve bebek bezi gibi yardımların gerçekleştiği belirtiliyor. Her çadır kente ise günde ortalama 250 litre süt dağıtılıyor.