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Yaşam

Çadır bir çocuğa daha mezar oldu

Van'da 3 çocuğun çadırda çıkan yangında ölümünün ardından Karpuzalan köyünde meydana gelen yangında 1 çocuk daha hayatını kaybetti.

03 Aralık 2011 02:00

T24 - Van'da 3 çocuğun çadırda çıkan yangında ölümünün ardından Karpuzalan köyünde meydana gelen yangında 1 çocuk daha hayatını kaybetti. Yangında 3 çocuk da dumandan etkilendi.



Karpuzalan köyünde Hamdi Yaralı'ya ait çadırda, sobadan sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle yangın çıktı.


Çadırda bulunan Meltem, Raif ve Ayşe, anneleri Güllü Yaralı tarafından dışarı çıkarıldı. Çadırdan çıkartılamayan 4 yaşındaki Ekrem hayatını kaybetti.


Olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangın kısa sürede söndürüldü. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahale sonrası dumandan etkilendiği belirlenen 3 çocuk Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Cumhuriyet savcısı olay yerinde inceleme yaptı.


Karpuzalan köyünde 18 Kasım’da meydana gelen çadır yangınında, 3 çocuk hayatını kaybetmişti.

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