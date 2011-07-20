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Kültür-Sanat

‘CADININ BOHÇASI’NI BU KEZ YALNIZ

“Cadının Bohçası”, birçoğumuzun ezberini bozma riski taşıyan, birçoğumuzu farklı bir hakikate götürme hevesi taşıyan, pek çok kişilik politik bir yolc

20 Temmuz 2011 03:00


 

Batur Fatih İLHAN – T24

baturf@gmail.com  
www.twitter.com/baturf



Cadının Bohçası”, birçoğumuzun ezberini bozma riski taşıyan, birçoğumuzu farklı bir hakikate götürme hevesi taşıyan, pek çok kişilik politik bir yolculuk -Ama ne yolculuk!- Baudelaire'in dizesindeki gibi, varmak için değil de gitmek için yol alan bir seyyahın yolculuğuna hazır iseniz...

 

Daha önce İstanbul’da çeşitli gösteri merkezlerinde ve üniversitelerde, Anadolu’da çeşitli festivallerde ve Avrupa’da sahnelenmiş olan ‘Cadının Bohçası’, Esmeray'ın kendi hayat hikâyesinden hareketle yazıp oynadığı ‘çok kişilik’ bir gösteri.



Eşcinsellikten transseksüelliğe geçişinde feminizmin farkına vararak, seks işçiliğini bırakan ve kadın hareketinin içinde yer alan,  şiddete, milliyetçiliğe ve ataerkil değerlere direnen Esmeray'ın oyunu, gerek Kars'taki gerekse İstanbul'daki toplumsal cinsiyet, etnisite ve sınıf ilişkilerini feminist bir perspektiften sahneye mizahi bir dille taşıma tasasında...




Türk tiyatrosunun nadir travesti portrelerinden Esmeray, bakın nasıl döküyor içini: “Yıllardır derdimi 'Cadının Bohçası' ile anlatmaya çalıştım. Bu oyunu oynamak, bu oyun için çağırıldığım her yere gitmek benim için politik bir yöntem oldu. Ameliyat olabilmem için arkadaşlarım 'Cadının Bohçası'nı bu defa da kendim için oynamamı önerdiler. Yıllardır tiyatro sahnesinde verdiğim mücadelede yanımda oldunuz. Şimdi ameliyat masraflarıma destek olmak için oynayacağım 'Cadının Bohçası'nı. Geleceksiniz değil mi!? O halde Kumbaracı50'de buluşmak üzere...



***

 

‘CADININ BOHÇASI’


29 Temmuz/Cuma 20:30

30 Temmuz/Cumartesi 20:30

Kumbaracı Yokuşu no:50
Tünel/Beyoğlu

Rezervasyon için:
0 212 243 50 51
0 532 255 55 80

ya da

www.kumbaraci50.com


Biletler BİLETİX'te  ve Kumbaracı50 gişesinde...

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