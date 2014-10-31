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Yaşam
Deutsche Welle

Cadılara Pekin’den yasak

Çin Halk Cumhuriyeti’nde Cadılar Bayramı kostümü giyerek metroya binmek yasaklandı.

31 Ekim 2014 15:45


Pekin hükümeti bugün kutlanan Cadılar Bayramı ile ilgili, korku yaratan kostüm giyerek ya da makyaj yaparak metroya binilmesini yasakladı.

Yasak devlet gazeteleri üzerinden duyuruldu. Hükümet bu yasakla insanların kitleler halinde toplanmasını ve kitle içinde panik yaratılmasını önlenmeyi hedefleniyor. Polis metro personeline direnenlerin gözaltına alınabileceği uyarısında bulundu.

Çin'de Cadılar Bayramı'nı kutlama geleneği bulunmuyor ancak gençlerin Amerika'da popüler olan ve tüm dünyaya yayılan bu bayramı eğlence amacıyla kutladığı belirtiliyor. 31 Ekim'i 1 Kasım'a bağlayan gece kutlanan Cadılar Bayramı'nda (Halloween) hedef korkutucu kıyafetler giyerek ve makyaj yaparak başkalarını korkutmak.

Batı Avrupa'daki birçok eğlence mekanında da Cadılar Bayramı vesilesiyle partiler düzenleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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