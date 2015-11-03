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Cadılar Bayramı’na özel ‘mülteci kostümü’

"Aptal olduğunuzu Michael Moore'un 9/11 filminden biliyorduk, ancak kalpsiz olduğunuzu da gördük”

03 Kasım 2015 23:02

Cadılar Bayramı kutlamasına katılan bir kadının “mülteci” kostüm giymesi ve bunu sosyal medya üzerinden paylaşması tepki çekti. Oyuncak bir bebeği göğsüne bağlayan ve başını kapatan kadının kostümüyle ilgili olarak, "Aptal olduğunuzu Michael Moore'un 9/11 filminden biliyorduk, ancak kalpsiz olduğunuzu da gördük” yorumu yapıldı.

soL Haber Portalı'nın haberine göre, Cadılar Bayramı (Hallowen) partisine katılan bir kadın, kendisine korkutucu kostüm olarak "mülteci" kostümünü seçti.

 

Instagram hesabından fotoğraflarını paylaşan kadının eğlencesi, sosyal medyada eleştiri konusu olurken "Aptal olduğunuzu Michael Moore'un 9/11 filminden biliyorduk, ancak kalpsiz olduğunuzu da gördük", "Bunun nesi komik""Ülkeniz o bölgelere savaş taşırken, siz sonuçlarıyla eğleniyor musunuz" yorumlarına neden oldu.

 

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