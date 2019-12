Cadılar Bayramı rengarenk

T24- Kutlamaların en gözde mekânı her zamanki gibi New York Times Meydanı olurken, protestocular da renkli elbiseleriyle göz kamaştırdı.





Radikal'in haberine göre her yıl 31 Ekim’de kutlanan Cadılar Bayramı, başta ABD ve Kanada olmak üzere dünyanın birçok yerinde renkli görüntülere sahne olurken, ünlü isimler bu kez şık kıyafetleriyle değil, birbirinden ilginç kostümleriyle objektiflere poz verdi.





Gecede ilk olarak Las Vegas’taki bir otelin partisinde boy gösteren ve bu partide derisi yüzülmüş bir kostüm giyen Alman model Heidi Klum, hemen ardından New York’ta verdiği başka bir partide eşi Seal ile birlikte şempanze kılığına girdi.





Geceye Barbie kostümüyle katılan R&B şarkıcısı Fergie gazetecilere öpücük dağıtırken, şehirde de her yıl geleneksel olarak düzenlenen ‘Cadılar Geçidi’ on binlerce kişinin katılımıyla renklendi. Etkinliklerin çok dikkat çekeni ise ellerinde ‘Occupy Wall Street’ dövizleri taşıyan eylemci grup oldu