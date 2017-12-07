Caddedeki tüfekli cinayet sanığı kardeşlere 16'şar yıl hapis

Mithat ABAKAN/MANAVGAT(Antalya), (DHA) - ANTALYA\'nın Manavgat ilçesinde, iki yeğenini kaçırdıkları için aralarında husumet bulunan Veli Kalburcu\'yu otomobilinde tüfekle öldürmek suçundan yargılanan İlkan Sır, 16 yıl 3 ay; kardeşi Mesut Sır ise 16 yıl hapisle cezalandırıldı.

Yayla Mahallesi, Barbaros Caddesi\'nde geçen mart ayında bir marketin önünde, otomobili içinde bulunan Veli Kalburcu\'yu pompalı tüfekle öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan İlkan Sır, kardeşi Mesut Sır ile suça sürüklenen çocuk tutuksuz sanık H.C.E.\'nin yargılanmasına Manavgat 1\'inci Ağır Ceza Mahkemesi\'nde devam edildi. Duruşmaya tutuklu sanıklar Mesut Sır, İlkan Sır, ölen Veli Kalburcu\'nun yakınları ve tarafların avukatları katıldı. Tutuksuz sanık H.C.E. duruşmaya katılmadı.

\'ÖNCE CAMA VURDU, SONRA ATEŞ ETTİ\'

Duruşmada tanık olarak dinlenen M.D., ölen Kalburcu\'nun bacanağı olduğunu belirterek, olay günü mahallede bir düğüne katıldıklarını, alkol aldıklarını, ardından mahallede otomobille gezmeye başladıklarını anlattı. Mahkeme başkanı, M.D.\'ye \"Her şeyi sırasıyla anlat. Veli Kalburcu\'yla birlikte İlkan Sır\'ın evinin önüne gittiniz mi? Veli Kalburcu, İlkan Sır\'ın evine doğru ateş etti mi?\" diye sordu. Bu soru üzerine M.D., İlkan Sır\'ın evinin olduğu yere gitmediklerini, sadece evine 200 metre uzaklıktayken, Veli Kalburcu\'nun, otomobilin camından havaya tüfekle 1 el ateş ettiğini belirtti. M.D., ardından marketin önüne geldiklerini ve Veli Kalburcu\'nun damadını alkol alması için gönderdiğini söyledi. Olay sırasında İlkan Sır\'ın önce tüfekle cama vurduğunu ardından Veli Kalburcu\'ya ateş ettiğini aktaran M.D., o gün alkollü olduğu için bazı konuları tam hatırlayamadığını kaydetti.

TUTUKLU YEĞENİ, TANIK OLDU

Veli Kalburcu\'nun yeğeni ve sanık Mesut Sır\'ın dini nikahlı eşi G.K., başka suçtan tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldığı duruşmada tanık olarak ifade verdi. Kendisinin Mesut Sır\'la kaçtığını ve severek, evlendiğini belirten G.K., bu nedenle Veli Kalburcu\'nun kendilerine kızdığını söyledi. G.K., olay günü evde olduğunu, silah sesini duyduğunu ve camdan baktığında Kalburcu\'nun kullandığı otomobili gördüğünü anlattı.

Duruşmada mütalaa veren savcı, sanıklar İlkan Sır ve Mesut Sır\'ın, Veli Kalburcu\'yu öldürme eylemini birlikte gerçekleştirdiklerini, bu nedenle \'kasten öldürme\' suçundan, sanık İlkan Sır\'ın ayrıca Veli Kalburcu\'nun bulunduğu otomobilin camını kırdığı için \'mala zarar verme\' suçundan cezalandırılmasını talep etti. Savcı, mütalaasında hakkında, \'kasten öldürme\' suçundan dava açılan H.C.E.\'nin olaya katıldığına dair somut ve inandırıcı delil bulunamadığı için beraatini talep etti.

SANIKLAR, SON SÖZLERİNİ SÖYLEDİ

Daha önceki duruşmalarda Veli Kalburcu\'nun yeğeni N.D.\'yi kaçırdığını söyleyen sanık İlkan Sır ile yine Kalburcu\'nun başka yeğeni G.K.\'yi kaçırdığını kaydeden sanık Mesut Sır\'a son sözleri soruldu. İlkan Sır, Mesut Sır\'ın olayla bir ilgisi bulunmadığını, olayın kazara meydana geldiğini, pişman olduğunu, 3 çocuğu bulunduğunu, mağdur olduklarını söyleyerek, bu nedenle tahliyesini ve beraatini talep etti. Mesut Sır da olayın büyümesini engellemeye çalışmak istediğini, bu noktalara geleceğini düşünmediğini ve mağdur olduğunu öne sürerek, beraatini istedi.

HAPİS CEZASI VERİLDİ

Müzakere için verilen aranın ardından mahkeme, İlkan Sır ve Mesut Sır\'ın önce \'kasten öldürme\' suçundan ömür boyu hapisle cezalandırılmasına, bu fiili \'haksız tahrik altında işledikleri\' için cezalarının 16\'şar yıl hapse çevrilmesine, sanık İlkan Sır\'a ayrıca \'mala zarar verme\' suçundan 3 ay hapis cezası verilmesine hükmetti. Tutuksuz sanık H.C.E. ise beraat etti.

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