Caddede otomobilin çarpması sonucu öldü

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA\'da, 61 YAŞINDAKİ Ramazan Şener, yolun karşı tarafında geçmeye çalışırken, bir otomobillin çarpması sonucu öldü. Acı haberi alarak kaza yerine gelen Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Futbol Antalya İl Temsilcisi İsmail Şener, babasının cansız bedeni başında gözyaşı döktü.

Kaza, saat 11.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesi Ali Çetinkaya Caddesi\'nde meydana geldi. Burhanettin Onat Caddesi\'nden kent merkezine seyreden Harun Mernut yönetimindeki 42 B 16 70 plakalı otomobil, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan Ramazan Şener\'e çarptı. Çarpmanın şiddetiyle havalanarak önce otomobilin ön camına düşen sonra da yola savrulan Şener, olay yerinde öldü. Acı haberi alarak gelen Ramazan Şener\'in eşi Fatma, oğulları Fatih ve İsmail Şener gözyaşlarına boğuldu. Babasının yerde yatan cansız bedenine sarılan TFF Futbol İl Temsilcisi İsmail Şener\'i, polis ekipleri ve yakınları sakinleştirdi. Ramazan Şener\'in cesedi polisin incelemesinin ardından adli tıp kurumu morguna konuldu. Polis, sürücü Harun Mernut\'u gözaltına aldı, soruşturma başlattı.



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