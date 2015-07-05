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Çevre

Caddebostan Sahili'nde turnike protestosu

HDP İstanbul Milletvekili Beyza Üstün ve CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel de eyleme katıldı. Turnikelerin kurdelesini kesti

05 Temmuz 2015 00:45

Plajın ücretli olmasını protesto eden bir grup İstanbul Caddebostan sahilinde bir yürüyüş düzenledi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Kadıköy Caddebostan’da bulunan üç plajdan Caddebostan 1 Plajı'na paralı geçiş için turnike yerleştirdi. Bu yıla kadar şezlong ve şemsiye için nakit para alınırken bu yıl turnikelerden İstanbul Kart basarak geçiş yapılabiliyor. Plaja giriş ücreti tam 17, öğrenci ise 7 lira oldu.

Hürriyet'te yer alan habere göre, plajın ücretli olmasını protesto eden bir grup ise bugün İstanbul Caddebostan sahilinde bir yürüyüş düzenledi. HDP İstanbul Milletvekili Beyza Üstün ve CHP Milletvekili Onursal Adıgüzel de eyleme katıldı. Turnikelerin kurdelesini kesti.

 

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