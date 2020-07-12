Caddebostan Sahili'nde bilindik görüntüler; İstanbul maske takmamaya alıştı!

İstanbul'da özellikle gençlerin tercih ettiği Kadıköy Caddebostan Sahili'nde havanın da iyi olmasını fırsat bilen vatandaşlar sahile akın ederken, vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı görüldü.

Hafta sonu yoğunluğunun yaşandığı sahilde vatandaşların çoğunluğunun maske takmadığı görüldü. Bazı vatandaşlar ise maskelerini çenesinin altından taktı.

Caddebostan Sahili'nde ailesi ile birlikte piknik yapan Aytül Duyan, "Hava çok sıcak, şöyle serin serin oturalım dedik, zaten aileyle beraberiz. Sosyal mesafeye dikkat ediyoruz, bu kadar yakınız ama biz aile olduğumuz için buna dikkat etmiyoruz. Toplu taşımaya binmiyorum, sosyal mesafeyi korumaya çalışıyorum, markete gittiğim zaman da koruyorum 1,5 -2 metre mesafe olmasına dikkat ediyorum. Gerektiğinde eldiven takıyorum, maskeyi zaten çıkarmıyorum, çok alıştım, alışmak zorundayım" şeklinde konuştu.

İstiklal Caddesi'nde de benzer görüntüler vardı, vatandaşların pek çoğunun maske takmadığı ya da maskelerini çenelerinin altında tuttukları görüldü.

TIKLAYIN: İstiklal Caddesi'nde yoğunluk; ya maske yok, ya da çene altına takıldı!