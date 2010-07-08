Caddebostan plajı artık ücretli!

T24- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Caddebostan-1 plajı aşırı yoğunluk nedeniyle artık ücretli olacak.



Büyük Kulübün altında yer alan Caddebostan Plajı’nda normal giriş ücreti 10TL, indirimli (öğrenci) ise 5 TL olurken giriş ücretine şezlong, şemsiye, wc, soyunma kabini ve duş dahil. Plaj içerisinde yer alan büfelerden yiyecek-içecek de satın alınabiliyor. 450 metre uzunluğundaki plajda 483 adet şezlong 200 adet şemsiye bulunuyor.



İBB'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:



"Vatandaşlar Caddebostan 2-3 plajları ile Menekşe Plajı’ndan ücretsiz olarak yararlanmaya devam edecek.Güneş Plajı’nın ücretli olmasının ardından halktan gelen yoğun talep üzerine Caddebostan 1 Plajında da ücretli giriş uygulaması başladı. Hafta içi ve özellikle hafta sonları ücretsiz plajların çok kalabalık olması nedeniyle Güneş ve Caddebostan 1 Plajları halkın isteği üzerine ücretli hizmet vermeye başladı."