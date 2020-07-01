Cadde mağazaları geçen yılki cirolarının yüzde 70'ini yakaladı; AVM'lerde ise yüzler gülmüyor

Birleşmiş Markalar Derneği'nin (BMD) araştırmasına göre, AVM’lerde bulunan mağazalar 1-21 Haziran'da geçen yılın aynı dönemindeki cirolarının yarısına bile ulaşamazken, cadde mağazalarda bu oran yüzde 70 olarak gerçekleşti.

Dünya'nın haberine göre BMD'nin anketine katılan markaların yüzde 26'sı geçen yılki cirolarının yüzde 36-50'sine, yüzde 17'si yüzde 51-60'ına, yüzde 18'i yüzde 61-80'ine, yüzde 8'i ise yüzde 81'in üzerinde ciroya ulaştıklarını beyan etti.



BMD Başkanı Sinan Öncel, "Üyelerimizin yüzde 58’inin AVM'lerdeki mağazalarında geçen yılki cirolarının yüzde 50'sine bile ulaşamadıklarını görüyoruz. Yüzde 58'lik grup için ciro ortalaması maalesef yüzde 35'te kaldı. Cadde mağazalarında ise üyelerimizin yüzde 63'ü ortalamada yüzde 70 ciroyu yakalamış görünüyor. Bu da bize müşterilerimizin cadde mağazalarını tercih ettiğini işaret ediyor" dedi.