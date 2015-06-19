Çad'da terör tehlikesi yüzünden 'yüzü tamamen kapatan aksesuarlar' yasaklandı

Çad Başbakanı Kalzebeu Pahimi, başkent Ndjamena’da dini liderlerle buluştuğu bir toplantıda, terör olaylarına karşı her türlü önlemin alındığını belirterek artık herkesin yüzü açık dolaşması gerektiğini ifade etti. Pahimi, yüzü tamamen kapatan her türlü aksesuar ve peçenin satışının da yasaklandığını, satışa sunulması halinde bunlara el koyulacağını ve malların yakılacağını vurguladı.

Başkent N'Djamen'da hafta başında polis akademisinde 5 dakika arayla 2 bombanın patlaması sonucu 16'sı polis 19, merkez karakoluna düzenlenen saldırıda ise 9 kişinin öldüğü açıklanmıştı.Saldırılarda 57'si ağır 101 kişinin yaralandığı bildirilmişti.

Bazı bölge ülkelerinin de desteğiyle ocaktan bu yana 5 bin askerle Boko Haram'a yönelik operasyonlar düzenleyen Çad'ın başkenti Ndjamena ilk kez bu kadar kanlı saldırılara sahne oldu.