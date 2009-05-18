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Dünya

Çad, Sudan'a yönelik askeri harekata son verdi

18 Mayıs 2009 05:19

Afrika ülkelerinden Çad, komşusu Sudan'a yönelik askeri harekata son verdiğini bildirdi.

Çad'ın geçici Savunma Bakanı Adoum Younousmi, dün öğleden sonra savunma ve güvenlik güçlerinin Sudan'dan tamamen çekildiğini belirterek, sınır boyunca yuvalanan Çadlı isyancılardan yedi grubu imha ettiklerini söyledi.

Younousmi, operasyonlar sırasında 100 kadar isyancıyı da ele geçirdiklerini belirterek, bu kişileri yakında kamuoyuna göstereceklerini ifade etti. Operasyonlara hava kuvvetlerinin yanı sıra kara kuvvetlerinin de katıldığını doğrulayan Younousmi, son operasyonlarda Sudan topraklarına 40 kilometre kadar girdiklerini, ancak amaçlarının ne Sudan hükümeti, ne de Sudan halkı olduğunu söyledi.

Çad ile Sudan, uzun süredir birbirlerini, merkezi hükümete karşı çıkan isyancı grupların topraklarında faaliyet göstermesine ve sınırlardan saldırı düzenlemesine izin vermekle suçluyor.

İki ülke arasında zaman zaman çıkan çatışmalar, Sudan'ın batısındaki Darfur'a sıçramadı.

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