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15 Temmuz Darbe Girişimi

Çad 'FETÖ' okullarını Türkiye Maarif Vakfı'na devretti

Maarif Vakfı Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, Çad hükümetiyle yapılan ikili görüşmeler neticesinde böyle bir karar alındığını söyledi

18 Kasım 2016 16:30

Afrika ülkesi Çad, Gülen cemaatine ait okulların Türkiye Maarif Vakfı'na devredilmesine karar verdi.

Türkiye Maarif Vakfı Başkan Vekili Büyükelçi Dr. Hasan Yavuz, Çad hükümetiyle yapılan ikili görüşmeler neticesinde bu ülkedeki tüm FETÖ okullarının Türkiye Maarif Vakfına teslim edilmesine yönelik anlaşmanın imzalandığını duyurdu.

 

Maarif Vakfı ne zaman kuruldu?

 

Maarif Vakfı Kanunu Tasarısı, Meclis’te kabul edilerek yasalaşmıştı. Kanuna göre vakıf, örgün, yaygın eğitim hizmetleri vermek ve geliştirmek amacıyla okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs verecek, okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye Maarif Vakfı Kanunu'nu onaylamıştı.

Haziran ayında 8 maddelik "Maarif Vakfı Kanunu"na göre, merkezi İstanbul’da olan bir vakıf kurulacak.

Bu vakıf yurt dışında okul öncesi eğitimden, üniversite eğitimine kadar tüm eğitim süreçlerinde burs verecek; okul, eğitim kurumu ve yurt gibi tesisler açacak.

Yurt içinde de dahil olmak üzere bu kurumlarda görev alabilecek eğitmenleri yetiştirecek olan vakıf, araştırma, geliştirme çalışmaları yapacak, yayınlar, metotlar geliştirecek.

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