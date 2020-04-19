Çad'da Hava Üssü'nde park durumundaki jetten 'yanlışlıkla' roket fırlatıldı: 4 ölü, 2 yaralı

Çad Hava Kuvvetleri'ne ait SU-52 savaş uçağının, pistte 'park' durumundaykan yanlışlıkla roket ateşlemesi sonucunda 4 kişi hayatını kaybetti.

Bbaşkent N'Djamena’da yer alan Aérienne Kossei Hava Üssü’nde meydana gelen olayda, hava üssündeki bir pistte park halindeki SU-52 savaş uçağından ‘yanlışlıkla’ bir roket ateşlendi.

Sputnik'in haberine göre; hava üssünde bulunan Fransız C-130 nakliye uçağını ve boş bir tankeri teğet geçen roket, Cumhurbaşkanlığı Muhafız Alayı Yardımcı Komutanı Mahamata Salaha Brahima’nın evinde patladı.

Patlamada ikisi çocuk 4 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi de yaralandı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.