Çad Cumhurbaşkanı cephe hattında çatışmada hayatını kaybetti

Çad Cumhurbaşkanı Idriss Deby, cephe hattındaki orduya yaptığı ziyaret sırasında çatışmada hayatını kaybetti.
Reuters'ın aktardığı habere göre, Çad ordusu sözcüsü, Cumhurbaşkanı Deby'nin ülkeni kuzeyindeki gruplarla çatışan cepheye yaptığı ziyaret sırasında vurularak öldüğünü açıkladı.
Ordu, Cumhurbaşkanı Deby'nin ölümünden sonra sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini ve sınırların kapatıldığını duyurdu.
Deby, 11 Nisan'da yapılan seçimde 6. kez Cumhurbaşkanı seçilmişti.
68 yaşındaki Deby, 1990 yılında göreve gelerek Afrika'nın en uzun süre görev yapan liderlerinden biri olmuştu.