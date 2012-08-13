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Spor

'Cacık protestosu' beraat etti

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım program hakkında dava açmıştı

13 Ağustos 2012 19:40

Telegol Programı'nda, Türkiye Futbol Federasyonu'nun verdiği şike kararını, cacık yaparak protesto eden Erman Toroğlu ve Telegol ekibi kendileri hakkında açılan davadan beraat etti

Toroğlu, Gökmen Özdenak'la birlikte daha önceden hazırlattığı sebzelerin bulunduğu yere gitmiş ve “Sevgili seyirciler bu iddianame. Böyle bir iddianame hazırlandı ve bu iddianame Türk futbolunun rezilliğini yazan bir iddianame. Biz bu iddianameyi nasıl çürütürüz diye uğraşıp durduk. Ve bugünde TFF başkanımız çıktı ve bu iddianamenin hiç bir işe yaramadığını söyledi” demişti. Ardından da sebze ve meyvelerle iddianameyi tartarak cacık yapmıştı.

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım bu program hakkında daha sonra dava açtı.

Yıldırım'ın, "Savcı, hakim ve Türk adaletini küçük düşürdükleri" gerekçesiyle açtığı dava için takipsizlik kararı verildi.

Savcıya "Cacık" ifadesi verdiğini söyleyen Erman Toroğlu, "İfademde o programı yaptığımız sırada henüz mahkeme kararını açıklamamıştı. Biz mahkemenin değil, TFF'nin kararını eleştirmiştik. kaldı ki yine o program da savcı ve polisin eylemlerini haklı bulduğumu söylemiştim. Nitekim mahkeme kararı da bizi haklı çıkardı" dedi.

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