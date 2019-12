C vitamini için kivi tüketin

Karadeniz, yaptığı açıklamada, kültür çeşitleri olarak yetiştirilen kivinin 1930'lu yıllarda Yeni Zelanda'da ıslah edildiğini ve aynı yıllarda ilk kapama bahçelerinin de bu ülkede kurulduğunu belirtti.Türkiye'de kivi üretim çalışmalarının ise 1988 yılında Tarım ve Köyişleri Bakanlığı'nın İtalya'dan sağladığı bin 800 adet kivi fidanı ile 15 ayrı ekolojide birer dekarlık adaptasyon bahçeleri kurularak başladığını ifade eden Karadeniz, "Çalışmalar sonucunda, Doğu Karadeniz'in kivi yetiştiriciliğine uygun en ideal bölge olduğu görülmüştür. Zira, bu bölgede, yağışın düzenli olması, vejetasyon döneminde uygun sıcaklığın olması, kış soğuklarının kivi yetiştiriciliğini olumsuz yönde etkilememesi gibi faktörler, bu meyve türünün bölgeye adaptasyonunu elverişli kılmıştır" dedi.Doğu Karadeniz topraklarının asit karakterli, organik maddece zengin ve kireçsiz topraklar olduğunu, bu tip toprakların kivi için ideal olduğunu dile getiren Karadeniz, "Diğer yandan, Batı Karadeniz ve Marmara bölgesinin, sanayi bölgelerine ve büyük şehirlere yakınlığı, tüketim ve değerlendirme bakımından büyük bir potansiyel oluşturmaktadır. Yine, bu bölgelerde soğuk hava depolarının yaygın olması, kivinin daha uzun bir sürede piyasaya çıkartılmasını elverişli kılacağından, üretici bakımından daha karlı bir durum ortaya çıkartmaktadır" diye konuştu.Turan Karadeniz, 1990'lı yıllardan sonra Türkiye'de hızlı bir şekilde yayılma gösteren kivinin, ticari olarak 14 ilde yetiştirilebilir durumda olduğunu kaydetti.Prof. Dr. Karadeniz, kivinin, bol miktarda C vitamini içerdiğine işaret ederek, şunları söyledi:"Öyle ki 100 gram kivi meyvesinde 400 miligrama kadar varan C vitamini bulunmaktadır. Ayrıca, bir insanın günlük A vitamini ihtiyacı 1.75 gram olup, yaklaşık 70 gram kivi meyvesinde bu miktar bulunmaktadır. Kivi turunçgillerden 4-6 kat, elmadan ise 40-50 kat daha fazla C vitamini içermektedir. Yetişkin bir insanın günlük C vitamini ihtiyacı 60 miligram olduğu düşünüldüğünde, bir adet kivi bu ihtiyacı rahatlıkla karşılamaktadır."Kivi meyvesinde proteinler ve çok sayıda mineral tuzlar bulunduğunu belirten Karadeniz, "Kivi suyunda bulunan bazı maddelerin kansere neden olan bileşiklerin oluşumunu önlediği bildirilmektedir. Kivi suyunun, astım ve öksürüğün tedavisinde nefes açıcı özelliğinden yararlanılmaktadır" dedi.