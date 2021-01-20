İtalya'da polis bir dairede 500 yıllık Da Vinci kopyası buldu; müze hırsızlıktan habersiz çıktı

İtalya'da polis, Leonardo Da Vinci'nin Salvator Mundi tablosunun 500 yıllık bir kopyasını Naples kentinde bir dairede buldu. Polis tabloyu kayıtlı olduğu müzeye götürdüğünde ise müzenin tablonun çalınmış olduğundan haberdar olmadığı ortaya çıktı.

The Guardian'da yer alan habere göre, İtalya'da polis 500 yıllık bir Leonardo da Vinci tablo kopyasını 36 yaşında bir adamın evinde buldu. Tabloyu müzeden çalmakla suçlanan adam gözaltına alınırken müzedenin bu hırsızlıktan hâlâ haberdar olmadığı ortaya çıktı.

500 yıllık kopyanın 1500'lü yıllara dayandığı ve sanatçı Giacomo Alibrandi tarafından yapıldığı düşünülüyor.

Polis herhangi bir zorla girme izi görmediği müzeden tablonun nasıl çalındığını araştırıyor.