BZ: Merkel gücünü kaybetti

Almanya'da koalisyon hükümeti kurmak için masaya oturan Hristiyan Demokratlar, Hür Demokratlar ve Yeşiller arasındaki görüşmeler sonuçsuz kaldı. Stuttgarter Zeitung görüşmelerin başarısız olmasını şöyle yorumluyor:

"Almanya'da hem vatandaşlar, hem de Almanya'nın yurtdışındaki siyasi partnerleri uzun sürmesi beklenen bu geçici döneme dayanabilir. Ancak bunun koşulu ciddi bir çabada bulunulması, büyük koalisyon ya da azınlık hükümeti gibi -haklı gerekçelerle çekinceler olmasına rağmen- diğer siyasi opsiyonların da ciddi bir şekilde incelenmesi. Erken seçimlere gidilmesi ise tamamen iflasın ilan edilmesi anlamına gelir. Çünkü temsili demokraside seçmenlerin sorumluluğu sandık başına giderek oy kullanmaktır. Siyasi partilerin sorumluluğu ise sandıktan çıkan sonucu hükümetin kurulması için icraata geçirmektir."

Frankfurter Rundschau ise koalisyon görüşmelerinin başarısız olmasıyla ilgili yorumunda, Hür Demokrat Parti'yi (FDP) eleştiriyor:

"Hür Demokrat Parti (FDP) Genel Başkanı Christian Lindner'in (koalisyon görüşmelerinden çekilmesiyle ilgili) açıklaması farklı olarak şöyle de yorumlanabilir. FDP önemli hükümet politikası yüklenebilecek durumda değil. Uzun yıllardan bu yana hem programı hem de kadrosu zayıf olan parti sorumluluk üstlendiğinde, tıpkı 2009-2013 yıllarındaki Hristiyan Birlik-Hür Demokrat koalisyonundaki acınası tabloyu yeniden verebilirdi. Kim o dönemki erkek pop müzik grubunu andıran Lindner, Rösler ve Bahr'ı ürkerek hatırlamıyor ki? Profesyonellik ve disiplin konusundaki eksiklerini? O dönemki erkek grubu zaman içinde tek erkek gösterisine dönüştü. Ve şimdi daha iyisini yapabilir miydi? Eylül ayındaki seçimlerden hemen sonra FDP Genel Başkanı Lindner Jamaika koalisyonunu oluşturacak dört siyasi parti arasında bu duruma en şüpheli bakan taraf olduğunun sinyalini verdi. O dönemde FDP'nin erken seçimlerden korkusu olmadığını söyledi. FDP'nin en başından beri koalisyon görüşmelerinin başarısız olmasını istediği şüphesinin doğması, hiç de mantıksız değil."

Berliner Zeitung ise aynı konuyla ilgili yorumunda Başbakan Merkel'ın gücünü kaybettiği yorumunu yapıyor:

"Angela Merkel'ın, Başbakanın, küçük partilerin koalisyonunun kurulup kurulmayacağını belirlemesini engelleme gücü yok. Christian Lindner'in Jamaika koalisyonu ön görüşmelerini başarısız kıldığı an, Merkel'ın başbakanlığının sonunun başlangıcını da damgaladı. Çünkü bundan sonra ne olursa olsun, erken seçimler, azınlık hükümeti ya da yeniden büyük koalisyon… Bunların tamamında Angela Merkel başbakanlıktan gönderilebilir. Merkel gücünü kaybetti."

Berlin'de yayımlanan Tagesspiegel'in yorumunda ise şu satırlar göze çarpıyor:

"Peki şimdi ne olacak? Alınacak önlem kamu yararını düşünmek olmalı. Bunun için bütün siyasi partiler bir kez daha biraraya gelerek görüşmeli. SPD de buna dahil. Cumhurbaşkanı da haklı olarak bunu dile getirdi. Taraflar çekilme ve vazgeçmenin ülkeye duydukları sorumluluğa uyup uymadığı sorusunu sormak zorunda. Gerçeklerin bilincine varmak zorundalar aksi takdirde demokrasi karşıtları güçlenir. Bu kadar demokratik uzlaşma mümkün olmalı."

HT/ÖA

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