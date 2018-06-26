BYSD / Büyükhelvacıgil: Tağşiş Yasası'nın çıkmasını bekliyoruz

Umida Achilova / İstanbul, 26 Haziran (DHA) - Bitkisel Yağ Sanayicileri Derneği (BYSD) Başkanı Tahir Büyükhelvacıgil, seçimlerden sonuçlarının ülkeye ve millete hayırlı olmasını dileyerek, artık ekonomiye odaklanmak gerektiğinin altını çizdi.

Büyükhelvacıgil, sektör olarak öncelikle TBMM’de bekleyen \"Tağşiş Yasası\"nın çıkmasını beklediklerini ifade etti.

Yaptığı yazılı açıklamada, üretim ve yatırımın artması için gerekli reformların hızla hayata geçirileceğine yürekten inandığını söyleyen Büyükhelvacıgil, etkin bir koordinasyon sağlayacak bu modelle daha güçlü bir Türkiye için hep birlikte çalışılacağını vurguladı.

Tarım ve gıda sektörleri ülkemiz için en kritik sektörlerin başında geldiğini belirten Büyükhelvacıgil, \"Bitkisel yağ sanayi sektörü olarak bizim de yeni dönemdeki beklentimiz uzun süredir gündemde olan ve TBMM’de bekleyen ‘Tağsiş Yasası’nın çıkmasıdır. Sektörümüz için hayati derecede önemli olan, hem üreticinin hem de tüketicinin zarar görmesini önleyecek bu yasanın da öncelikli düzenlemeler arasına alınacağını umut ediyoruz\" dedi.

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de yağlı tohumunun stratejik ürün kategorisinde değerlendirilmesi ve buna uygun tarım politikalarının geliştirilmesi gerektiğini vurgulayan Büyükhelvacıgil, ayçiçeği tohum üretimimizin en az 2.5 milyon tona çıkarılması en önemli hedefi odluğunu da belirtti ve şunları ekledi:

\"Yeni dönemde yağlı tohum üretim kapasitemizi artırmayı, ham madde ihtiyacımızın tamamını ülkemiz dahilinde karşılamayı hedefliyoruz.\" (Fotoğraflı)