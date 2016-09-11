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15 Temmuz Darbe Girişimi

‘ByLock’u geliştirdiği iddia edilen eski TÜBİTAK yöneticisi tutuklandı

Yılmazer’in “İzmir il imamı” olduğu öne sürüldü

11 Eylül 2016 19:40

Darbe girişimine ilişkin soruşturma kapsamında hakkında yakalama kararı bulunan ve kriptolu mesajlaşma sistemi olan "Bylock" yazılımını geliştiren ekibin içerisinde olduğu iddia edilen eski TÜBİTAK üst düzey yöneticisi Mesut Yılmazer,  tutuklandı.

Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri (KOM) yürütülen FETÖ soruşturması çerçevesinde, hakkında yakalama kararı bulunan ve daha önce işten çıkartılan eski TÜBİTAK üst düzey yöneticisi Mesut Yılmazer'in (46), Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde dün gözaltına alınmıştı.

Mesut Yılmazer, Tavşanlı İlçe Emniyet Müdürlüğü’ndeki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen Yılmazer, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Bu arada, zanlının yanında taşıdığı çantada çok sayıda örgütsel evrak ve doküman ele geçirildiği belirtildi.

Mesut Yılmazer’in polisteki ifadesinde, "Siz beni sorgulayamazsınız. Yakında hepiniz tutuklanacaksınız ve bunların hesabını vereceksiniz" dediği öne sürüldü.

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BylockTübitakeski yöneticiMesut Yılmazertutuklandı

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